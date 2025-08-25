“Ataque de llanto en el camarín”: el mal momento de Nico Vázquez tras la firma del divorcio con Gimena Accardi

El actor se sigue presentando con su personaje de Rocky en el teatro a pesar de tener una fuerte lesión y estar muy mal de ánimo.

Gimena Accardi y Nico Vázquez

Luego de la confesión de Gimena Accardi sobre la infidelidad a exesposo, Nicolás Vázquez, el actor confirmó que iniciaron un trámite de divorcio exprés que, según trascendió, quedó resuelto horas después de hacerse pública la noticia.

En ese sentido, en el programa “Secretos Verdaderos”, contaron algunos detalles sobre los días que viene atravesando Nico Vázquez, que se presentó con Rocky en el teatro a pesar de tener una fuerte lesión y estar muy mal de ánimo: “Me dicen que Nico ayer tuvo un ataque de llanto en el camarín, que está muy mal. Me dicen que Gimena también está muy mal. Pero después de que firmaron el divorcio no volvieron a hablar”.

“Nico está bastante bajoneado. Los compañeros lo ven triste, alguno lo vio llorar. Tal vez la perdonó como persona. Ella se confundió, él la amó y tal vez siguen teniendo un cariño muy profundo. Ahora, yo no sé si él la perdonó como pareja, porque el divorcio fue exprés, de un momento para el otro”, aseguraron.

“El divorcio rápido lo hicieron para no tentarse de seguir con la relación, yo creo que él lo necesitaba porque estaba a dos minutos de perdonarla”, comentaron.

Yanina Latorre reveló que fue Nico Vázquez quien filtró la infidelidad

Las declaraciones de Gimena Accardi en las que confiesa haberle sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años en pareja, fue el tema que opacó todos los programas del día de ayer. Entre los rumores que circularon, se señalaba a Andrés Gil como el posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir, manifestando su tristeza ante el dolor causado a la familia de su compañero de teatro.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que una fuente cercana a la ex pareja advirtió que la aclaración de Gimena Accardi fue orquestada para ayudar a Vázquez debido a que su imagen había caído drásticamente cuando los medios lo acusaron de haberle sido infiel a ella: “Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es”.

Yanina Latorre confirma que fue Nicolás Vázquez quien filtró el dat. Video: América TV

En medio del debate caliente sobre las razones que llevaron a la actriz a salir a aclarar la situación sobre su separación, a la conductora se le escapó decir que quien le contó a Ángel de Brito fue nada más y nada menos que el propio Nico Vázquez.

“Él es más honesto en las declaraciones. Dice que ‘fue un proceso’, que ‘no estuvo bien’. Por algo se lo termina largándoselo a Ángel”, reveló.