Benjamín Vicuña afirmó que su vínculo con la China Suárez es “lamentable”: “Nos toca atravesar esta situación dolorosa”

Tras ser consultado sobre lo que más le dolió en los últimos meses, el actor confesó que se han insinuado cosas que no son ciertas y que se ha cuestionado su rol como padre sin conocerlo en profundidad.

Benjamín Vicuña y Eugenia "China" Suárez. Foto: NA.

Eugenia “La China” Suárez y Benjamín Vicuña atraviesan uno de los momentos más tensos de su relación desde que compartieron la paternidad de dos de sus hijos.

La situación se tornó pública tras acusaciones de la actriz hacia Vicuña en redes sociales, donde lo señaló de “adicto” luego de que él le negara temporalmente permiso para viajar con los niños a Turquía. En este contexto, el actor decidió hablar con una revista chilena y describió la situación con su ex pareja como complicada.

La China Suárez y Benjamín Vicuña. Foto: Canal26.com

“Es lamentable lo que está pasando con ella, estando separados tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, cariño y respeto”, dijo.

El actor agregó que, a pesar de la dificultad, su prioridad sigue siendo el bienestar de los hijos: “Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando al entendimiento entre adultos, por el bien de los niños. Quiero ser el papá que mis hijos necesitan, un papá con días buenos y malos, con errores, real, cercano”.

Vicuña también reflexionó sobre las especulaciones que circularon en los últimos meses: insinuaciones que considera falsas y cuestionamientos a su rol de padre que no reflejan la realidad. Según señaló, estas situaciones han sido dolorosas, pero no alteran su compromiso con sus hijos.

El posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Revelan detalles de la “adicción” de la que acusó la China Suárez a Vicuña

Mientras el chileno analiza llevar a la Justicia a la madre de dos de sus hijos, Yanina Latorre brindó detalles de lo que habría detrás de la acusación de Eugenia Suárez. Durante una emisión de “Sálvese quien pueda” en América, la conductora agregó detalles a la historia.

“No lo puede creer, está muy deprimido. Él está por estrenar una peli, estaban por hacer la conferencia de prensa y pidió por favor que le pospongan la fecha”, explicó Latorre sobre el presente que atraviesa Benjamín Vicuña, mientras lleva adelante su carrera actoral.

En debate con su panel, Majo Martino se refirió al tema de las adicciones, con algo de información para esclarecer lo ocurrido. “Me dicen que lo de las adicciones es mentira. No puedo dar detalle, pero no es adicción a las drogas”, explicó la periodista.

Benjamín Vicuña. Foto: NA. Foto: NA.

Por su parte, Yanina Latorre no esquivó el tema y fue directa sobre las versiones que llegan del país natal del actor: “En Chile hablan de la adicción sexual”. Aunque aclaró: “No creo que vaya al baño a cog... en un evento y vuelva”.

“Generalmente cuando uno está en ese tema, ¿viste? Te cuesta cumplir con las normas. Por eso él está tan devastado”, completó sobre el tema la conductora.