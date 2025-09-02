“Homo Argentum”, la nueva pelicula de Francella, ya tiene fecha de estreno en el streaming: cuándo llega a Disney+

El exitoso y polémico filme, superó el millón de espectadores en tiempo récord.

Los distintos personajes de Guillermo Francella en HOMO ARGENTUM. Foto: Star+

La nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, “Homo Argentum” protagonizada por Guillermo Francella, es uno de los grandes éxitos en los cines. Si bien el debate aún permanece, se consolida como uno de los mejores estrenos en el 2025 y ya se conoció cuándo aterrizará en la plataforma de Disney+: el próximo 19 de diciembre.

El filme primero se estrenó simultáneamente en Argentina, Chile y Uruguay el 14 de agosto, y generó gran interés entre el público. Luego, la expansión de la película ya tiene fechas fijadas para otros países: Paraguay estrenará el “Homo Argentum” en cines el 4 de septiembre, Perú el 23 de septiembre, Ecuador el 16 de octubre y Brasil el 20 de noviembre.

Mientras tanto, “Homo Argentum” sigue en cartelera en las salas de Argentina, permitiendo que el público nacional siga disfrutando de esta producción que pronto tendrá su desembarco en el streaming.

De qué se trata “Homo Argentum”

Guillermo Francella tiene distintos personajes en la película entre los cuales se encuentran un director de cine reconocido a nivel internacional, un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media, un multimillonario, un cura villero, un hombre tatuado, un vendedor de autos con un cliente acosador y un guardia de seguridad.

“Homo Argentum” remite a películas como “Los Monstruos”, “Un burgués pequeño, pequeño”, “Los desconocidos de siempre” o “Los nuevos monstruos”, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que el actor y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.

Algunos personajes de Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Guillermo Francella en Homo Argentum. Foto: Disney+

