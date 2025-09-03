“La hora de la desaparición”: cuándo llegará a las plataformas de streaming la exitosa película de terror

Warner Bros. pone todos sus nuevos films disponibles en HBO Max una vez transcurridos 80 días desde el final de su recorrido en cines. Conocé la fecha en la cual estaría disponible tras haber roto récords de taquillas desde su estreno.

"La hora de la desaparición". Foto: Warner Bros.

Desde su estreno en la pantalla de los cines, “La hora de la desaparición” causó gran interés entre los fanáticos del género de terror. En este contexto, muchas personas se preguntan: ¿Cuándo estará disponible en las plataformas de streaming?

Desde 2024, Warner Bros. pone todas sus nuevas películas disponibles en HBO Max una vez transcurridos 80 días desde el final de su recorrido en cines. Actualmente, esos recorridos son bastantes breves, con una media entre 30 y 45 días.

Julia Garner en "La hora de la desaparición". Foto: redes sociales.

Teniendo en cuenta esta información y tomando como referencia los 45 días desde su estreno el pasado 9 de agosto, lo más probable es que “La hora de la desaparición” finalice su paso por cines el 23 de septiembre.

De esta manera, si le agregamos los 80 días establecidos por Waner Bros., el film dirigido por Zach Cregger recién estaría disponible en HBO Max para el 12 de diciembre. Sin embargo, podría adelantarse para Halloween (31 de octubre).

"La hora de la desaparición" rompió récord de taquillas. Foto: captura video.

Hasta el 19 de agosto de 2025, “La hora de la desaparición” recaudó 91,2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y 63,7 millones de dólares en otros territorios, para un total mundial de 154,9 millones de dólares.

El 30 de junio de 2025, el exitosa film de terror fue nominada al premio Astra Midseason Movie Award como película más esperada en la octava edición de los Astra Midseason Movie Awards.

La sinopsis y el tráiler de “La hora de la desaparición”

Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

El reparto de “La hora de la desaparición”