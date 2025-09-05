Está basada en una icónica novela, tiene ocho episodios y su trama es atrapante: la serie que brilla en HBO Max

Una producción que lleva pocas semanas desde su estreno obtuvo reseñas positivas tras recorrer la obra de un reconocido escritor de Colombia.

"La Vorágine", la serie que se destaca en HBO Max. Foto: Instagram lavoragineserie

La llegada del fin de semana hace que sea un momento ideal para buscar series o películas para disfrutar desde la comodidad del hogar. Una de las principales plataformas de streaming, HBO Max, cuenta en su catálogo con “La Vorágine”, una producción de Colombia que se lleva muchos elogios.

“La Vorágine”, la serie basada en una icónica novela que brilla en HBO Max

A través de sus ocho episodios, esta serie que está basada en una reconocida novela cuenta la historia de dos amantes que abandonan las normas del Siglo XX y comienzan una vida juntos en la selva. Allí se toparán con su libertad ansiada, aunque también deberán enfrentarse a leyes que hacen cuestionar su decisión.

"La Vorágine", la serie que se destaca en HBO Max. Foto: Instagram lavoragineserie

La dirección está a cargo de Luis Alberto Restrepo y cuenta con ocho episodios que se pueden disfrutar en HBO Max.

La historia detrás de esta serie está basada en la icónica novela lanzada en 1924, escrita por José Eustasio Rivera, que lleva el mismo nombre que la producción lanzada en el marco de los 100 años de su salida.

Cabe recordar que Colombia tuvo mucho éxito con la salida de “Cien años de soledad”, la serie inspirada en la obra de Gabriel García Márquez. Publicada durante 2024, puede tomarse como una referencia para la exploración de la literatura local, con un alcance mundial gracias a su aparición en plataformas de streaming.

"La Vorágine", la serie que se destaca en HBO Max. Foto: Instagram lavoragineserie

“La Vorágine” muestra a Alicia y Arturo Cova, quienes son los protagonistas de la historia. El director expresó que buscó llevar la “prosa poética” del recordado escritor que falleció a los 40 años, cuatro años después de la publicación del libro, a la pantalla.

Más allá de la trama y su destacado elenco, un punto a destacar de esta atrapante producción es la manera en que se muestra la selva de Colombia. Este escenario combina la belleza y el peligro en un mismo ecosistema, plagado de ríos, vegetación y animales que pueden representar peligro para los personajes.

Trailer de “La Vorágine”, la serie colombiana que destaca en HBO Max

Su estreno se dio en la plataforma HBO Max durante el último julio. Desde allí, acumuló buenas críticas y resulta una propuesta atrapante para aquellos espectadores que esperan dedicarle largas horas de su fin de semana a este proyecto.

El elenco está encabezado por Juan Pablo Urrego, en el papel de Arturo Cova, y Viviana Serna, en la piel de Alicia Cova. Ambos vienen de trabajos destacados, como ocurre en “Memoria” con el actor, mientras que la actriz es recordada por su papel en “El Señor de los Cielos”.

Otros nombres que completan el elenco son Marlon Moreno y Nelson Camayo. además de Diego Vásquez, Majida Issa, Nicole Santamaría, Lucas Buelvas, José Lombana, Tatiana Ariza, Erik Rodríguez y Mónica Layton.