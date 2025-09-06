“The White Lotus” temporada 4: Cuál será la próxima localización de la aclamada serie

Según el productor ejecutivo, este país es muy distinto a todos los demás. Los huéspedes vivirán en el Four Seasons, tal como en las temporadas anteriores.

The White Lotus 3. Foto: Instagram @thewhitelotus.

La exitosa serie de HBO, “The White Lotus”, tendrá su cuarta temporada llena de intensidad en un país remoto y muy distinto al que sus protagonistas están acostumbrados. Recientemente, el productor ejecutivo de la ficción creada por Mike White, David Bernad, dejó entrever que Japón será el próximo destino y que los huéspedes se hospedarán en la cadena hotelera Four Seasons, tal como en las temporadas anteriores.

Desde su estreno en 2021, la producción ha llevado a los espectadores a lujosos destinos turísticos como Maui (Hawái), Sicilia (Italia) y las islas tailandesas. Cada temporada no solamente destacó por sus paisajes paradisíacos, sino también por la combinación de sátira social, misterio y personajes excéntricos que habitan estos resorts de lujo.

The White Lotus. Foto Instagram @thewhitelotus

Para la temporada 4, se tiene previsto un viaje a Asia, alejandose de los típicos paisajes de playa. Según una entrevista realizada en The Hollywood Reporter, el productor dijo: “Estamos decidiendo dónde nos instalaremos, y aún estamos en conversaciones al respecto, pero creo que está empezando a definirse. Creo haber visto Four Seasons Japan mencionado en los informes”.

“Tengo curiosidad por ver qué tan precisos son. Todavía no tengo nada que compartir, pero estoy muy emocionado por lo que Mike está trabajando y pensando para la cuarta temporada”, resaltó Berand.

The White Lotus 3. Foto: HBO.

Japón, el posible escenario de “The White Lotus”

Si bien ya se había filtrado que la próxima temporada de “The White Lotus” viajará de la playa a la montaña, la pista sobre Four Seasons Japan que brindó el máximo productor de la serie sugiere que el rodaje podría trasladarse a una ciudad japonesa.

La cadena hotelera tiene actualmente cuatro ubicaciones en el país: dos en Tokio, una en Kioto y otra en Osaka. De confirmarse la próxima locación, será la primera vez que los protagonistas de la serie se desenvuelvan en un lugar en el medio de la ciudad, lo cual ofrecerá un nuevo enfoque cultural y visual, ya que, además, la cultura japonesa es muy distinta a la occidental

Aunque HBO ya ha renovado oficialmente la serie para una cuarta temporada, aún no se ha anunciado una fecha de estreno para la serie. La elección de un nuevo destino turístico será el puntapié inicial para comenzar a revelar nuevos avances de la producción.