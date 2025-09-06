Wanda Nara contó qué hicieron Maxi López y Mauro Icardi cuando ella les pidió el divorcio: “Busquemos...”

En una entrevista exclusiva, la conductora aseguró que todas sus parejas quisieron retenerla para intentar evitar la separación. Cuál fue la curiosa propuesta de L-Gante.

Wanda Nara confesó como todas sus parejas quisieron detener la ruptura. Foto: Instagram @wanda_nara

Wanda Nara es muy audaz dando entrevistas, pero esta vez, decidió abrir su corazón en una entrevista íntima con Grego Rosello, en donde repasó momentos claves de su historia, rememorando todas sus separaciones y asegurando que actualmente, se encuentra en equilibrio.

Allí, la empresaria reveló que gracias a terapia pudo dejar su relación con Mauro e identificó que repitió patrones muy importantes en sus vínculos. Sin embargo, lo que más la marcó, fue que todas sus parejas intentaron evitar la ruptura, pese a que ella ya lo tenía decidido.

Wanda Nara en "Ferné con Grego" Foto: Captura

“Estoy haciendo mucha terapia”, se sinceró Wanda, al explicar que tanto Maxi como Icardi recurrieron al mismo intento desesperado en los momentos de mayor crisis del matrimonio. “Estoy hablando un montón de Maxi y me va a poner un bozal legal (se ríe) pero tengo buena onda”, dijo sin ocultar su risa.

Allí, contó que el padre de sus tres hijos mayores, Constantino, Valentino y Benedicto, intentó detener su decisión de separarse: “El día que lo dejo, él me dijo: ‘busquemos la nena’”. Mirando a los ojos a Grego, remarcó que esta propuesta volvió a repetirse tiempo después con el jugador del Galatasaray.

“El día que llamé al 911, todo lo que pasa con el turco, con Mauro vamos a decirlo, me decía: ‘busquemos el varón’”, relató Wanda, al insistir que esas frases no fueron casuales, sino un intento de retenerla y de arreglar la situación, pese a que hubo engaños y desamor.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

Por último, Wanda habló sobre su relación con L-Gante, con quien tuvo un amor intenso luego de su ruptura con el jugador de fútbol. “La última vez que hablé con Elián (Valenzuela, nombre real del cantante) me decía: ‘quiero casarme con vos’”, reveló.

¿Wanda Nara tiene nuevo novio?: quién es el hombre que la acompañó a ver a la Selección Argentina

La Selección Argentina goleó este jueves a Venezuela en un partido por las Eliminatorias Sudamericana de cara al Mundial 2026. El encuentro marcó el último partido oficial de Lionel Messi en el país, por lo que nadie se lo quiso perder.

Una de las presentes fue Wanda Nara, quien se acercó al Monumental junto a sus cinco hijos, su padre, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Pero también se la pudo ver acompañada por un hombre, desatando los rumores de una posible nueva pareja.

Wanda Nara en el Monumental. Foto: Instagram @zaira.nara

Según contaron en Intrusos, la persona que fue con Wanda a ver a la Selección es un amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, que está preso. Se trata de Martín Migueles, un hombre que vive en el mismo barrio cerrado de Nordelta al que se está mudando ella.

Wanda compartió varias imágenes de su salida a la cancha, pero evitó mostrar a su “amigo”. Días atrás, cuando la vincularon con Martín, la conductora de MasterChef Celebrity dijo que no son pareja: “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.