“Mis hijas viven un infierno de mentiras”: Mauro Icardi fue contra Wanda Nara tras conocerse el informe del defensor de menores

El jugador de fútbol compartió un descargo en sus redes y arremetió contra los periodistas y contra su expareja. Además advirtió que va por la tenencia de sus dos hijas.

Mauro Icardi. Foto: REUTERS

Mauro Icardi volvió a pronunciarse a través de las redes sociales contra Wanda Nara, luego de conocerse el informe llevado a cabo por el Ministerio Público Tutelar sobre Isabella y Francesca, las dos hijas que tiene en común con la conductora.

El futbolista compartió un comunicado donde fulminó a la empresaria y a los medios de comunicación que siguieron el tema durante todo este tiempo. Según los profesionales que realizaron el informe de las niñas, ellas “están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor, en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso”, haciendo referencia a Francesca.

“Cuando está sola puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre”, informaron.

En ese sentido, el jugador del Galatasaray hizo un descargo y no dejó a nadie afuera, además de reclamar por la tenencia de las niñas. “¿Me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó, el informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿Al ejército de trolls lo tomó por sorpresa?”, comenzó escribiendo.

El descargo de Mauro Icardi. Foto: Instagram.

Luego, Icardi fue contra los periodistas: “Qué casualidad que ciertos ‘periodistas’ (si así podemos llamarlos) hicieran silencio absoluto”. Y además apuntó contra Telefe, el canal donde trabaja Wanda, y América TV: “¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene...”.

“Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cual llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre”, agregó, aconsejando a los periodistas con ironía.

Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella, sus dos hijas. Foto: Instagram.

En su descargo también se diferenció de la mediática y dijo que “son los mismos que me quisieron hundir mediáticamente con barbaridades que repetían de su informante, pero se olvidaron que yo no vivo del chisme barato”.

“Siempre cumplí y cumplo con la Justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas SOY AUTÉNTICO”, escribió. Por último, advirtió que va por la custodia de sus dos hijas: “A las pruebas me remito y pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras”.