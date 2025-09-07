“No lo puedo creer”: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estuvieron en el show de Lali en Vélez y revolucionaron las redes

La cantante y el futbolista y no se esconden y los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios. Qué opinaron.

Lali, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: Instagram.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ya no se esconden y este sábado fueron vistos en el show de Lali Espósito en Vélez y con su presencia revolucionaron las redes.

El futbolista y la cantante vienen de muchos meses de compromisos laborales en distintos países, pero lograron adaptarse a los tiempos de cada uno y ahora se muestran mejor que nunca.

Como era de esperarse, los usuarios comenzaron a compartir distintos momentos que se vivieron en el primero de los conciertos de Lali este fin de semana y Tini y De Paul cayeron en el foco de atención.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el show de Lali en Vélez. Video: X.

Tras la viralización de las imágenes, los usuarios no dudaron en comentar. “No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”, “Y con De Paul madres las amo”, “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”, “Aguante Tini”, escribieron algunos internautas.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían suspendido su casamiento

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría atravesando un leve bache luego de que el abogado Mauricio D’Alessandro revelara que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento.

Dudas sobre el casamiento de De Paul y Tini. Video: América TV

Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista, D’Alessandro lanzó un filoso comentario.

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para DDM, reveló. “Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?“, consultó su compañero.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Foto: X @juancbarrios

Tajante, el abogado ratificó que “no habrá firma”, pero dio a conocer otra teoría: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta”.

De esta forma, quizás la pareja estaría hablando de una ceremonia simbólica.