Impactante antes y después: Mauro Icardi se borró todos los tatuajes que tenía dedicados a Wanda Nara

El futbolista decidió taparse los tatuajes de la cara y el nombre de su ex, en medio de la complicada disputa legal que mantienen desde hace tiempo.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Mauro Icardi sorprendió a todos tras mostrar en redes que se tapó por completo los tatuajes que tenía de Wanda Nara. El futbolista se los había realizado en el 2013 como una gran muestra de amor.

Además de taparse la cara de Wanda, el jugador del Galatasaray también ocultó el nombre de la empresaria que tenía tatuado en uno de sus brazos.

Los tatuajes que tenía Mauro Icardi de Wanda Nara. Foto: Instagram.

La primera en revelar el gran cambio fue su novia, la China Suárez, quien compartió una foto junto a Icardi donde se veía la manga del brazo con su nuevo diseño total black.

Mauro Icardi se borró los tatuajes que tenía de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Sin embargo, la confirmación llegó cuando Icardi compartió una foto con su tatuador para agradecerle por el trabajo realizado. “Entre luces turcas y nuevos trazos con un gran amigo, Artur Holykoi”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

Los tatuajes que tenía Mauro Icardi de Wanda Nara. Foto: Instagram.

En medio de la disputa legal con Wanda Nara, Mauro Icardi tomó la decisión de borrarse todos los tatuajes que tenía dedicados a su ex.

Wanda Nara contó la verdad sobre cómo se enteró de la infidelidad de Icardi

En una charla distendida con Grego Rosello para el streaming “Fernet con Grego”, Wanda Nara compartió detalles íntimos sobre sus parejas.

En un juego de Yo nunca, la conductora no se ocultó cuando mencionaron “Nunca le revise el teléfono a una pareja”. Lejos de hacerse la desentendida, confesó que lo hizo en sus tres relaciones largas y que encontró “engaños de todo tipo”.

Wanda Nara contó la verdad sobre cómo se enteró de la infidelidad de Icardi. Video: Fernet Con Grego.

Grego no dudó en preguntar si fue así que se enteró de la infidelidad de Icardi con la China Suárez, a lo que ella contestó que sí y dio más detalles sobre la actitud del futbolista que levantó sus sospechas.

“Yo lo vi como que estaba raro y yo empecé a estar más rara. Dije ‘listo’ y empecé a ir al gimnasio, estaba empoderadisima. Me dijo ‘Andas en algo vos, estás rara. Quiero tu contraseña’. ‘Sí, tomá’, le dije a Kenny ‘metete antes y borra todo’ porque a mí me escribían mucho”, reconoció.