Mauro Icardi rompió el silencio y lanzó un fuerte mensaje contra Wanda Nara: “Voy por todo”

Mientras el delantero se encuentra en Turquía y la conductora en México, ambos mantienen una batalla legal y mediática que no parece tener final. Además, las redes sociales se convirtieron en el escenario de constantes indirectas y mensajes cruzados.

Sigue la guerra entre Wanda Nara e Icardi Foto: redes

La conflictiva separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. El delantero del Galatasaray publicó un mensaje en sus redes sociales en el que apuntó de lleno contra su expareja y su entorno, en medio de un complejo proceso judicial.

El jugador, que se encuentra actualmente en Turquía, compartió la imagen de una máscara rompiéndose con la frase: “Tarde o temprano la máscara deja al descubierto lo que hay debajo”. Junto a esa publicación escribió: “Como dije durante 9 meses, tarde o temprano, la VERDAD, siempre triunfa. Voy por TODO y contra todos”.

Mauro Icardi volvió a dejar en claro que va por la tenencia de sus hijas. Foto: Instagram / mauroicardi.

En el mismo descargo, Icardi agregó: “¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas y que RESPUESTAS ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro“. Además, dejó un mensaje dirigido a sus hijas: “Falta menos mis princesas”.

El fuerte pronunciamiento del futbolista se conoció luego de las recientes declaraciones de Wanda, quien desde el aeropuerto de Ezeiza fue consultada por la causa judicial que mantiene contra él.

Allí, la empresaria fue tajante: “No voy a hablar de esas cosas. Ya las hablé en su momento y me faltaron mucho el respeto y siguen en su causa en la Justicia. Se están encargando los abogados y yo no voy a hablar de eso. Se está encargando la justicia. No voy a hablar de eso, empecé a trabajar, a grabar”.

Wanda Nara habló sobre su denuncia contra Mauro Icardi. Video: LAM.

El divorcio entre Nara e Icardi se tramita en Italia y la disputa legal incluye también la restitución internacional de las dos hijas menores de la pareja. En paralelo, el intercambio de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales sigue tensando la relación.

Mauro Icardi y la China Suárez generaron polémica con un posteo romántico en redes

Mauro Icardi y la China Suárez mantienen su relación de manera pública desde Turquía, compartiendo momentos con sus seguidores y generando todo tipo de comentarios. Y, como era de esperarse, nuevamente se vieron envueltos en una polémica.

Recientemente, el futbolista sorprendió a sus seguidores al dedicarle un mensaje tierno a la actriz. La publicación incluía varias fotos en blanco y negro donde se los ve abrazados durante una salida a un restaurante, con miradas cómplices, acompañadas del texto: “No fue casualidad, el destino nos eligió”.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram @mauroicardi

Las imágenes se viralizaron de inmediato y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos respondieron con halagos y mensajes positivos, otros aprovecharon la oportunidad para dejar comentarios irónicos, recordando episodios pasados de la pareja.

Las críticas se centraron en la historia previa del futbolista y en la notoriedad de la relación, rememorando incidentes anteriores que ya habían generado polémica en redes. “Tremendo amarre”; “El destino pide que no lo metan”; “No fue el destino, sino la cuernada que le hiciste a tu ex”; “¿El destino eligió que arruinen familias?”; “Son re falsos”; “El destino se les ríe en la cara", fueron algunos de los comentarios.