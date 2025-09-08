Tiene solo 2 temporadas: el thriller dramático de Prime Video cargado de tensión
Uno de los títulos más extraños que tiene la plataforma de Prime Video es “Them: Covenant”, una serie de drama y suspenso que cuenta una historia prometedora y que promete mantener al espectador en vilo.
Este thriller con escenas de terror lanzó su primera temporada en el 2021 y la segunda en 2024. Con un total de 18 capítulos, “Them: Covenant”, que se traduce como “Ellos: El pacto”, supo combinar elementos sobrenaturales con escenas de terror, violencia y discriminación.
De qué trata la serie
“‘Them’ es una serie que explora temas de horror en Estados Unidos. La primera temporada, ‘El Pacto’, está ambientada en la década de los 50 y se centra en una familia negra que se muda de Carolina del Norte a un barrio blanco, de Los Ángeles, en el período conocido como ‘La gran migración’. En su hogar convergen diversas fuerzas malévolas, vecinales y sobrenaturales, decididas a provocar y destruir”, relata la sinopsis oficial de la temporada 1 de Prime Video.
Por su parte, la temporada 2 también tiene su sinopsis oficial: “Es 1991 y la detective de homicidios de la Policía de Los Ángeles, Dawn Reeve, investiga el asesinato de una madre adoptiva que ha conmocionado incluso a los detectives más experimentados. En una ciudad al borde del caos, Dawn está decidida a detener al asesino. Pero a medida que se acerca a la verdad, algo siniestro y malévolo se apodera de ella y de su familia”.
Elenco de “Them”
- Deborah Ayorinde como Livia Lucky Emory.
- Ashley Thomas interpreta a Henry Emory.
- Shahadi Wright Joseph como Ruby Lee Emory.
- Alison Pill es Elizabeth Betty Wendell.
- Ryan Kwanten como George Bell.