"Scarpetta", serie de Prime Video. Foto: Prime Video.

La plataforma de streaming Prime Video lanzó “Scarpetta: Médico forense”, una serie de ocho episodios inspirada en las exitosas novelas policiales de Patricia Cornwell. La producción marca el debut televisivo del célebre personaje Kay Scarpetta y está protagonizada por la ganadora del Oscar Nicole Kidman.

El thriller criminal combina investigación forense, drama psicológico y misterio en una historia que explora tanto los crímenes como el impacto emocional de quienes buscan resolverlos.

¿De qué trata la serie “Scarpetta”?

“Con manos expertas y una mirada inquietante, esta implacable médico forense está decidida a ser la voz de las víctimas, desenmascarar a un asesino serial y demostrar que el caso que definió su carrera hace 28 años no será también su perdición. Ambientada en el contexto de la investigación forense moderna, la serie va más allá de la escena del crimen para explorar las complejidades psicológicas tanto de los perpetradores como de los investigadores, creando un thriller de múltiples capas que examina el costo de perseguir la justicia a toda costa”, señala la sinopsis.

La historia se desarrolla en dos tiempos narrativos. Por un lado, sigue los inicios de la protagonista como jefa de medicina forense a finales de los años noventa. Por otro, muestra su regreso años después a su ciudad natal, donde vuelve a ocupar el cargo mientras investiga un nuevo homicidio.

“Mientras Scarpetta busca justicia, debe lidiar con relaciones complicadas, incluida la tensa dinámica con su hermana Dorothy Farinelli, enfrentarse a rencores profesionales y personales, y hacer frente a secretos que amenazan con desmoronar todo lo que ha construido”, explican desde la plataforma.

Además de Nicole Kidman, la serie reúne a un destacado reparto que incluye a Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale y Simon Baker. También participan Ariana DeBose, Rosy McEwen, Jake Cannavale y Hunter Parrish, quienes interpretan versiones más jóvenes de algunos de los personajes principales.

¿Qué opinan los críticos?

Las primeras críticas a la serie fueron mixtas, aunque varias publicaciones destacaron su capacidad para sostener el suspenso a lo largo de todos sus episodios.

Para Variety, “es narrativamente excelente” y “a medida que la narración se complica, la serie consigue mantener a la audiencia anclada en los crímenes y en la metodología de Kay”.

Desde Collider señalaron que “tiene un montón de giros y vueltas que te tendrán enganchado, y en su mayor parte, es muy entretenida de ver”.

Con una trama que mezcla investigación criminal y drama personal, “Scarpetta: Médico forense” busca convertirse en una de las nuevas apuestas del género policial dentro del catálogo de Prime Video.