¿Wanda Nara tiene nuevo novio?: quién es el hombre que la acompañó a ver a la Selección Argentina

La mediática dijo presente en el Monumental para ver el último partido de Lionel Messi en el país. Además de su familia, se la vio cerca de una misteriosa figura.

Wanda Nara en el Monumental. Foto: Instagram @zaira.nara

La Selección Argentina goleó este jueves a Venezuela en un partido por las Eliminatorias Sudamericana de cara al Mundial 2026. El encuentro marcó el último partido oficial de Lionel Messi en el país, por lo que nadie se lo quiso perder.

Una de las presentes fue Wanda Nara, quien se acercó al Monumental junto a sus cinco hijos, su padre, su hermana Zaira, sus sobrinos y las novias de sus hijos. Pero también se la pudo ver acompañada por un hombre, desatando los rumores de una posible nueva pareja.

Wanda y Zaira Nara fueron a ver a la Selección. Foto: Instagram @wanda_nara

Quién es el hombre que acompañó a Wanda Nara al Monumental

Según contaron en Intrusos, la persona que fue con Wanda a ver a la Selección es un amigo de Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio, que está preso. Se trata de Martín Migueles, un hombre que vive en el mismo barrio cerrado de Nordelta al que se está mudando ella.

Wanda compartió varias imágenes de su salida a la cancha, pero evitó mostrar a su “amigo”. Días atrás, cuando la vincularon con Martín, la conductora de MasterChef Celebrity dijo que no son pareja: “No tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir”.

¿Wanda Nara tiene nuevo novio? Video: Intrusos

“Migueles tiene que ir a declarar en la causa de Piccirillo como testigo… Llegaron a la San Martín baja y sus asientos estaban ocupados, estuvieron un tiempo parados hasta que consiguieron ubicación”, contaron en Intrusos.

“Wanda habría hecho una inversión y su plata no estaría volviendo. Parte del pago sería la camioneta que tiene ahora”, aseguraron.