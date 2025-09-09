Del amor al odio: el nuevo gesto de Mauro Icardi que sorprendió y reafirmó su enojo contra Wanda Nara

El futbolista finalmente cumplió una promesa que había hecho meses atrás y dejó a todos asombrados con su actitud.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Mauro Icardi finalmente cumplió con la promesa que inició meses atrás y borró de su brazo la imagen de Wanda Nara. El futbolista mostró orgulloso el resultado de su nuevo tatuaje que tapó por completo la figura de su ex pareja.

A través de un posteo en conjunto con su tatuador Arturo Méndez Pérez, el jugador del Galatasaray relució su nuevo diseño; un lobo en un bosque, por sobre su mano, un San Miguel Arcángel.

Mauro Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi

“Work in progress…”, escribió Icardi al mostrar las imágenes.

Según trascendió, el tatuador viajó desde España exclusivamente para realizar el trabajo.

Mauro Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi

El significado del nuevo tatuaje

El diseño elegido por el futbolista contiene un gran significado, ya que San Miguel es conocido por su papel como protector contra el mal y se le representa a menudo derrotando a Satanás o a un dragón, lo que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

Mauro Icardi se borró el tatuaje de Wanda Nara. Foto: Instagram @mauroicardi

A su vez, también puede simbolizar las batallas personales y la capacidad del portador para superar los obstáculos de la vida.

Los tatuajes que tenía Mauro Icari de Wanda Nara

Los tatuajes que tenía Mauro Icardi de Wanda Nara. Foto: Instagram.

Con su nuevo tatuaje, Mauro Icardi marca el final de una etapa y deja en claro que su historia con Wanda Nara ya no tiene regreso. Un símbolo que no solo refleja el quiebre definitivo de la relación, sino también el inicio de un capítulo distinto en su vida personal junto a la China Suárez.

Mauro Icardi volvió a jugar en Galatasaray: gol y mensaje emotivo de la China Suárez

Luego de casi un año afuera de las canchas, Mauro Icardi volvió a jugar un partido de fútbol. El delantero, que se rompió los meniscos y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 7 de noviembre de 2024, fue protagonista de la goleada 3-0 del Galatasaray ante Karagümrük, en donde marcó un tanto.

El argentino ingresó faltando 10 minutos en el partido válido por la fecha 2 de la Superliga de Turquía, cuando su equipo ganaba 2-0 por los goles de Barıs Alper Yılmaz y Fatih Kurucuk en contra, y la visita jugaba con uno menos por la expulsión de Marius Tresor Doh.

Mauro Icardi volvió con gol al Galatasaray. Foto: Instagram @galatasaray

Icardi selló la goleada del Galatasaray luego de que el uruguayo Lucas Torreira recupere la pelota en área rival y asista al rosarino, que convirtió con el arco vacío.

El delantero fue bien recibido por la hinchada turca. Desde que comenzó el calentamiento, los simpatizantes comenzaron a corearlo y su ingreso generó la euforia de las tribunas.

“¡El rey ha vuelto! ¡Mauro Icardi decoró su regreso con un gol después de 281 días!”, escribió la cuenta oficial del club tras el encuentro.