Ganadora de un Emmy y protagonizada por Selena Gomez: cuál es la comedia de Disney+ que ya va por su quinta temporada

Además de la reconocida actriz y cantante, la serie cuenta con un elenco de lujo que promete mantener al espectador atrapado.

Only Murders in the Building, serie. Foto: Disney+

Una de las series más vistas de Disney+ estrenó una nueva temporada este martes y ya fue muy bien recibida por la crítica. Con su quinta parte, la comedia “Only Murders in the Building”, ganadora de un Emmy, ya lanzó tres episodios y luego estrenará uno nuevo cada semana.

De qué se trata la serie

“Tras la sospechosa muerte de su querido Lester, el portero del edificio, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los sumerge en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, con mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes del Arconia”, es la sinopsis oficial de Disney+.

Only Murders in the Building, serie. Foto: Disney+

“Charles, Oliver y Mabel encuentran una profunda brecha entre la histórica ciudad que creían conocer y la nueva Nueva York que se desarrolla a su alrededor, una donde la vieja mafia lucha por mantenerse a flote mientras surgen nuevos y más peligrosos actores”, agrega la plataforma de streaming.

Elenco de la serie

La quinta temporada está protagonizada por:

Steve Martin (Charles)

Martin Short (Oliver)

Selena Gomez (Mabel)

Michael Cyril Creighton (Howard)

Meryl Streep (Loretta)

Only Murders in the Building, serie. Foto: Disney+

Además, cuenta con un reparto de estrellas invitadas como:

Da’Vine Joy Randolph

Richard Kind

Nathan Lane

Bobby Cannavale

Renée Zellweger

