“Es difícil”: Lali Espósito habló sobre la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi y contó cómo apoyó a Cande Vetrano

La cantante siempre se mostró una gran unión con los tres y contó cómo apoyó a su gran amiga, quien quedó en medio de una supuesta infidelidad.

Lali Espósito. Foto: Instagram/lali

Tras el divorcio de Gimena Accardi y Nico Vázquez, Lali Espósito habló sobre su vínculo actual con ambos y contó cómo apoyó a Cande Vetrano en medio de los rumores de infidelidad de su pareja, Andrés Gil, señalado como el tercero en discordia.

La artista asistió a la avant premiere de “Verano Trippin”, la película que se estrena en los próximos días y en donde tiene una participación, y dijo que sigue teniendo la misma relación que antes.

Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez. Foto: Instagram.

Cuando los periodistas le mencionaron que había dejado de darle “like” a los posteos de Gimena, Lali contestó: “Es que yo no soy muy likera”.

Luego, agregó: “Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’ en general. Pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico (Vázquez) con su obra, los recontra likeo”.

“¿Cómo la notaste a Cande Vetrano después de todo lo sucedido?”, le preguntó uno de los cronistas que estaba presente. “Como siempre”, comentó la artista, aunque luego agregó que “es un momento difícil”.

Lali y Cande Vetrano. Foto: Instagram.

“Sí, por supuesto que es un momento difícil. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son”, expresó Lali.

“Y aunque sean cosas que no sean verdad, te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’”, remarcó, y luego agregó: “Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien”.

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Candela Vetrano habló por primera vez sobre los rumores que relacionan a su pareja, Andrés Gil, con Gimena Accardi.

La actriz de Casi Ángeles caminó por la alfombra roja de la avant premiere de “Verano Trippin” —película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, bajo la dirección de Morena Fernández Quinteros— acompañada por su pareja, y juntos dejaron en claro que hacen oídos sordos a los rumores sobre su relación.

Cande Vetrano opinó sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi. Video: LAM.

Al ser consultada por la prensa sobre los rumores de infidelidad, Cande Vetrano no tardó en responder: “Superbién, estoy contenta”, dijo sobre su presente.

Luego, el periodista Santiago Riva Roy le preguntó: “¿Cómo te afecta lo que se dice?”, y ella, con mucha calma, respondió: “Son cosas que pasan. La paja de la vida”.