Andrés Gil rompió el silencio tras ser vinculado con Gimena Accardi: “Nos queremos mucho”

El actor fue señalado como el tercero en discordia tras la separación de la actriz y Nicolás Vázquez. Qué dijo.

Gimena Accardi y Andrés Gil. Foto: Instagram.

Luego de ser señalado el tercero en discordia en la relación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, Andrés Gil habló con los medios por primera vez sobre el tema.

El programa Intrusos estuvo presente en Bahía Blanca para hablar con los protagonistas de “En otras palabras” y el actor no dudó en dar su versión de los hechos: “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”.

La palabra de Andrés Gil tras ser señalado como el tercero en discordia. Video: Intrusos.

“Estamos intentando no leer, no engancharnos con las cosas que se están diciendo, cuidando a mi familia. También Gime y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que además se agregue y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”, agregó Andrés Gil.

Luego hizo referencia al descargo que realizó en redes y explicó que lo publicó porque se estaba hablando mucho de él: “Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas, para evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada”.

El descargo de Andrés Gil Foto: Captura

“Queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Tuve un año y medio con ellos que fue increíble. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor”, dijo Gil.

Y agregó: “Hubiese estado bueno evitar todo este quilombo, nos queremos mucho. Es así, sé cómo funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. Intento que no me afecte. La gente que me conoce, sabe como soy. La gente que quiero y me importa, ya está todo claro”, siguió el actor

Por su parte, Gimena Accardi fue más simple con sus declaraciones y solo dijo que hacer teatro es “lindo y sanador”.

Andrés Gil, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Foto: Instagram @andresgill

Yanina Latorre reveló que fue Nico Vázquez quien filtró la infidelidad

Las declaraciones de Gimena Accardi en las que confiesa haberle sido infiel a Nico Vázquez tras 18 años en pareja, fue el tema que opacó todos los programas de la semana pasada. Entre los rumores que circularon, se señalaba a Andrés Gil como el posible tercero en discordia, algo que la actriz se encargó de desmentir, manifestando su tristeza ante el dolor causado a la familia de su compañero de teatro.

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre reveló que una fuente cercana a la ex pareja advirtió que la aclaración de Gimena Accardi fue orquestada para ayudar a Vázquez debido a que su imagen había caído drásticamente cuando los medios lo acusaron de haberle sido infiel a ella: “Les convenía más decir que ella fue infiel, cuando en realidad él lo es”.

Yanina Latorre confirma que fue Nicolás Vázquez quien filtró el dat. Video: América TV

En medio del debate caliente sobre las razones que llevaron a la actriz a salir a aclarar la situación sobre su separación, a la conductora se le escapó decir que quien le contó a Ángel de Brito fue nada más y nada menos que el propio Nico Vázquez.

“Él es más honesto en las declaraciones. Dice que ‘fue un proceso’, que ‘no estuvo bien’. Por algo se lo termina largándoselo a Ángel”, reveló.