Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La actriz rompió el silencio y dejó en claro su postura ante los rumores que vinculan a su pareja con su amiga, Gime Accardi. Qué dijo.

Candela Vetrano habló por primera vez sobre los rumores que relacionan a su pareja, Andrés Gil, con Gimena Accardi.

La actriz de Casi Ángeles caminó por la alfombra roja de la avant premiere de “Verano Trippin” —película protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, bajo la dirección de Morena Fernández Quinteros— acompañada por su pareja, y juntos dejaron en claro que hacen oídos sordos a los rumores sobre su relación.

Al ser consultada por la prensa sobre los rumores de infidelidad, Cande Vetrano no tardó en responder: “Superbién, estoy contenta”, dijo sobre su presente.

Luego, el periodista Santiago Riva Roy le preguntó: “¿Cómo te afecta lo que se dice?”, y ella, con mucha calma, respondió: “Son cosas que pasan. La paja de la vida”.

Qué dijo Andrés Gil tras ser vinculado con Gimena Accardi

Luego de ser señalado el tercero en discordia en la relación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, Andrés Gil habló con los medios por primera vez sobre el tema.

El programa Intrusos estuvo presente en Bahía Blanca para hablar con los protagonistas de “En otras palabras” y el actor no dudó en dar su versión de los hechos: “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”.

“Estamos intentando no leer, no engancharnos con las cosas que se están diciendo, cuidando a mi familia. También Gime y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que además se agregue y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”, agregó Andrés Gil.

Luego hizo referencia al descargo que realizó en redes y explicó que lo publicó porque se estaba hablando mucho de él: “Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas, para evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada”.

“Queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Tuve un año y medio con ellos que fue increíble. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor”, dijo Gil.

Y agregó: “Hubiese estado bueno evitar todo este quilombo, nos queremos mucho. Es así, sé cómo funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. Intento que no me afecte. La gente que me conoce, sabe como soy. La gente que quiero y me importa, ya está todo claro”, siguió el actor