Video impactante: se conocieron las imágenes del dramático accidente de Thiago Medina con su moto en Moreno

Su ex pareja, Daniela Celis, fue la primera en informar sobre la situación a través de Instagram cuando ocurrió el accidente.

Thiago Medina, ex Gran Hermano. Foto: Instagram.

El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, es muy grave tras el accidente de moto que sufrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez. En las últimas horas, se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.

Así fue el accidente de Thiago Medina. Video: NA.

El siniestro ocurrió a las 19:50 h del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Según trascendió, el exparticipante de Gran Hermano, quien circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez, embistió un auto conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.

En ese momento Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí, el cuadro que presentaba obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. Actualmente, el parte médico aún es alarmante:

Le extirparon el bazo.

Sufrió la fractura de varias costillas.

Tiene afectados los pulmones, los riñones y el hígado.

Desgarrador posteo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina. Foto: Instagram.

El joven de 21 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.

Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y pidió cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”.