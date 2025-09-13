Cómo evoluciona la salud de Thiago Medina tras ser operado de urgencia y qué dijo su familia

El ex GH debió pasar varias horas en el quirófano hasta que los médicos lograron estabilizarlo. Su ex pareja, Daniela Celis, fue la primera en informar sobre la situación a través de Instagram.

Thiago Medina. Foto: Instagram

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, sufrió un accidente de moto que lo dejó con un brazo y un pulmón comprometidos, por lo que debió pasar varias horas en el quirófano hasta que los médicos lograron estabilizarlo.

Su ex pareja, Daniela Celis, fue la primera en informar sobre el estado de salud del mediático. Antes de la medianoche, publicó un comunicado en Instagram: “Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano”. Además, pidió cadenas de oración y aseguró que pronto daría más información sobre la evolución.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

El primer parte médico de Thiago Medina tras su grave accidente en moto: qué se sabe hasta el momento

El primer parte médico oficial llegó esta mañana. Celis, madre de las hijas gemelas de Thiago, indicó: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”.

También precisó que las partes comprometidas fueron un brazo y un pulmón, y agregó: “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo.

Parte médico de Thiago Medina. Foto: Instagram / danielacelis01.

"Seguimos esperando el parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora”. Finalizó agradeciendo la contención recibida: “Toda la luz es bien recibida, gracias”, expresó Daniela en una historia de Instagram.

Además, la familia y amigos de Thiago se mostraron profundamente conmovidos. Brisa Medina, hermana del joven, pidió rezos: “Fuerza mi Chuli, estamos con vos. No dejen de rezar por él”, y solicitó colaboración de 25 donantes de sangre en el hospital de Moreno.

Camila Medina, otra de sus hermanas, también hizo un llamado: “Lo único que pido es que pongan a mi hermano en oración, hoy me toca a mí, por favor necesito de sus oraciones”.

Historias de Camila Medina tras el accidente que sufrió su hermano Thiago. Foto: Instagram.

Julieta Poggio, amiga de Daniela Celis y ex compañera de Gran Hermano de Thiago, se sumó a los mensajes de apoyo: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.