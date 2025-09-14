El desesperado pedido de Camilota en redes por la salud de su hermano Thiago Medina: “Está atravesando un momento muy difícil”

La influencer y participante de Cuestión de Peso compartió un pedido en redes y habló sobre la salud de su hermano. Qué dijo.

Camilota y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Thiago Medina continúa internado en el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en la Unidad de Terapia Intensiva, luego de que le extirparon el bazo, tras el fuerte accidente de tránsito que sufrió cuando circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez.

Según explicó la madre de sus pequeñas mellizas, Daniela Celis, el joven debió ser operado y se encuentra “estable”. La también ex participante de Gran Hermano comparte la evolución del influencer en sus redes sociales y no deja de pedir oraciones y “luz” a sus seguidores.

Además, su hermana Camila hizo un desesperado posteo en redes pidiendo por la salud de su hermano: “Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud”, comenzó escribiendo.

El pedido de la hermana de Thiago Medina. Foto: Instagram.

“Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes que lo siguen y lo aprecian”, añadió, y luego pidió que recen por el ex Gran Hermano: “Les pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías”.

“Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar, estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”, agregó Camilota a través de sus redes sociales.

La palabra de Daniela Celis, expareja de Thiago Medina

“Thiago está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, reveló la joven y ex cuñada de Camila Medina, que también adquirió popularidad por el reality Cuestión de Peso, bajo el apodo de “Camilota”.

Desgarrador posteo de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina. Foto: Instagram.

Tal como explicó Daniela Celis, el ex Gran Hermano “presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo”, y añadió: “Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, Gracias”.