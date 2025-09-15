Más allá de Outlander: Caitriona Balfe reveló cuál es su entrenamiento favorito, además del running

Aunque ya sabemos que uno de sus grandes logros fue completar la Maratón de Londres en 4 horas, 47 minutos y 40 segundos; la actriz que le da vida a Claire Fraser encontró un nuevo entrenamiento que la entusiasma y la desafía.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television

Caitriona Balfe, conocida mundialmente por su papel de Claire Fraser en Outlander, siempre ha compartido su afición por el deporte a través de sus redes sociales. Sus seguidores saben que el running forma parte de su rutina, ya que en varias ocasiones participó en importantes carreras. Sin embargo, parece que un nuevo entrenamiento logró conquistarla por completo.

La actriz protagoniza la nueva película “The Cut” junto a Orlando Bloom, estrenada el 5 de septiembre en Estados Unidos. Durante el rodaje, Balfe descubrió una nueva pasión que va más allá de la actuación.

Caitriona Balfe carrió una media maratón en París. Foto Instagram @caitriona balfe

De qué trata “The Cut”, la película protagonizada por Orlando Bloom y Caitriona Balfe

Este thriller psicológico, dirigido por Sean Ellis, protagonizado por Orlando Bloom, Caitríona Balfe y John Turturro, sigue a un boxeador retirado que decide regresar al ring para una última oportunidad por el título, pero solo si logra reducir su peso en un tiempo extremadamente corto.

Acompañado por su esposa y entrenadora Caitlin (interpretada por Balfe), se somete a un régimen de entrenamiento y pérdida de peso intensivo y poco convencional bajo la supervisión del entrenador Boz (Turturro).

Cuál es el entrenamiento favorito de Caitriona Balfe

En diálogo con Collider, Balfe contó que para prepararse para la película tuvo que entrenar boxeo y así fue como descubrió una nueva pasión: “Sinceramente, es uno de mis entrenamientos favoritos. Te obliga a dejar todo lo demás atrás y a estar concentrado mental y físicamente mientras lo haces. No se trata solo de fuerza bruta, sino de concentración mental”.

Sobre las escenas de sparring con Bloom, la actriz recordó con humor: “El pobre Orlando tenía muchísimas cosas físicas que hacer. Yo simplemente tenía eso. Practicamos juntos en un gimnasio y fue divertidísimo. Había boxeadores de verdad entrenando al lado y nuestro director quería que hiciéramos lo mismo. Fue todo un desafío, pero lo disfruté muchísimo”.

The Cut, la nueva película de Orlando Bloom y Caitriona Balfe. Foto: X @CinemabangCom

De esta manera, la actriz revela una faceta hasta ahora desconocida. Aunque ya sabíamos que le apasiona el deporte y que uno de sus grandes logros fue completar la Maratón de Londres en 4 horas, 47 minutos y 40 segundos, ahora ha encontrado un nuevo entrenamiento que la entusiasma y la desafía, y que además se puede complementar perfectamente con el running.