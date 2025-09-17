“Presentó nuevos registros febriles”: la melliza de Thiago Medina se descompuso en el hospital antes del parte médico y debió ser asistida

El exparticipante de Gran Hermano sigue internado en terapia intensiva tras el dramático accidente que protagonizó el pasado viernes.

Thiago Medina junto a su hermana Brisa. Foto: Instagram.

Mientras Thiago Medina sigue internado tras el accidente de moto que sufrió, sus amigos y familiares esperan cada parte médico fuera del hospital.

Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, se mostró muy conmovida frente a las cámaras, así como también lo hicieron la hermana de Thiago, Camilota, y otros exparticipantes de Gran Hermano.

Sin embargo, quien se descompensó en las inmediaciones del hospital donde el joven está internado fue Brisa, su hermana melliza, y debió ser asistida.

“Gisela es una de las hermanas de Thiago que confirma la noticia que Brisa, la hermana melliza, se descompuso recién. Está embarazada, se ve que le impactó la situación en la que encontró a su hermano, que en este proceso lleva cuatro días en terapia intensiva, todavía no está consciente y ayer tuvo fiebre”, contó el periodista Matías Vázquez en Puro Show.

“Así que la última noticia tiene que ver con el desmayo de Brisa, la hermana melliza de Thiago, que está atravesando un embarazo y hoy está cayendo en la realidad”, sumó el periodista.

Nuevo parte médico de Thiago Medina

Este miércoles se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina, quien sigue en terapia intensiva tras haber sufrido un brutal accidente en moto el viernes por la noche.

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”, reza el documento.

Luego, informaron que volvió a tener fiebre: “Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica”.

Thiago, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram/thi4go_km.

“De continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, explicaron. Además, informaron que la operación sería aclararon que la operación sería “con el equipo de cirugía de tórax del hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”.

“De esta manera y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses no sería necesario el traslado del paciente“, finaliza el documento.