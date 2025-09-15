Dieron a conocer el último parte médico del ex Gran Hermano Thiago Medina tras el accidente en Moreno

El exparticipante de Gran Hermano sufrió un grave accidente de moto el pasado viernes y se encuentra internado con “pronóstico reservado”.

Thiago Medina, participante de GH. Foto: captura de video.

Este lunes publicaron un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano que sufrió un dramático accidente en moto el viernes pasado.

Según el comunicado que brindaron las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el joven sigue “bajo control médico” en terapia intensiva y con el “seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

Thiago Medina, ex Gran Hermano. Foto: Instagram.

“(El paciente) se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, informaron.

Además, el hospital informó que a las 18 horas de este lunes volverán a publicar un nuevo parte médico para actualizar la salud de Medina.

Por otro lado, Daniela Celis, la mamá de sus hijas, confirmó que a Thiago Medina debieron extirparle el bazo y, además, tiene el pulmón perforado y seis costillas fracturadas.

La moto que Thiago Medina mostró en redes y que lo dejó en estado crítico

La moto con la que Thiago Medina sufrió el accidente que lo dejó internado en terapia intensiva era la misma que meses atrás había mostrado en sus redes, recorriendo las calles de su barrio.

El accidente que dejó a Thiago Medina en estado delicado volvió a poner el foco no solo en su salud, sino también en la moto que conducía al momento del impacto, una Honda Tornado, modelo muy popular en Argentina por su potencia y versatilidad.

La moto de Thiago Medina. Video: Instagram.

Se trata del mismo vehículo que el joven había mostrado en un video publicado en su cuenta de Instagram el 20 de octubre de 2024, donde se lo veía andando con entusiasmo por las calles de su barrio.

Aquel video, compartido cuando ya se encontraba fuera de la casa más famosa del país, mostraba al joven en diferentes ángulos y tomas hechas con un dron en dónde graficaba su destreza en las calles.