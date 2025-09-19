Cómo es el exclusivo colegio turco al que van los hijos de la China Suárez: precios y condiciones

La prestigiosa institución educativa primero recibió a los hijos de Wanda Nara y ahora tiene a los hijos de la actriz y cantante. Todos los detalles, en la nota.

British International School de Estambul. Foto: NA

El colegio British International School de Estambul se volvió tema de la prensa argentina ya que recibe a los hijos de la China Suárez en Turquía.

Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, iniciaron su educación mientras su madre acompaña a Mauro Icardi.

Los hijos de la China Suárez en el nuevo colegio de Turquía. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Esta institución cuenta con una infraestructura de primer nivel: varios campus con espacios verdes, múltiples edificios, laboratorio de ciencias, anfiteatro, jardín botánico, deportes al aire libre, canchas y pileta olímpica.

El modelo educativo es bilingüe e internacional: los chicos aprenden inglés y turco, e idiomas optativos como francés, español y alemán. Rinden exámenes de Cambridge y en los grados superiores tienen el programa de Diploma del Bachillerato Internacional.

Los grados se conforman por pocos niños ya que se centra en personalizar la educación de cada uno. No hay más de 15 niños por aula para que el contacto con los docentes sea más cercano.

El colegio tiene una amplia variedad de talleres extracurriculares como: música, teatro, deportes como fútbol o básquet y artes plásticas. La jornada es completa y va desde las 8:30 hasta las 15:30, mientras que las disciplinas alternativas se dan después de hora para aquellos que lo requieran.

Como condición, la institución informa que no acepta alumnos turcos, por lo que es un ambiente cosmopolita.

Los precios

En el sitio web de la escuela se informan los diferentes costos de las cuotas, inscripciones y admisiones. Además, dentro de los requisitos se detalla que no acepta alumnos turcos.

Precios del British International School de Estambul. Foto: BIS

Las cuotas escolares anuales oscilan entre los US$18.150 y los US$49.050 dependiendo del nivel de estudio.

La institución además ofrece los pagos trimestrales que van desde los US$6.050 a US$16.350 que también varía según el nivel o grado que curse el alumno.