“Camp Rock 3″ es un hecho: así confirmaron que comenzó el rodaje de la película con los Jonas Brothers y Demi Lovato

Los fans de la saga de Disney Channel revolucionaron las redes tras la noticia. Mirá el video.

Camp Rock. Foto: Disney+.

En los últimos días Disney Channel confirmó que “Camp Rock 3” ya empezó a filmarse en Vancouver, Canadá. Como era de esperarse, los Jonas Brothers vuelven a tener sus icónicos roles.

Además, también se supo que Demi Lovato, junto con Joe, Nick y Kevin Jonas, serán productores ejecutivos del filme original de Disney Channel.

El anuncio de "Camp Rock 3".

De qué se trata “Camp Rock”

Según la sinopsis oficial de Disney, “la historia retoma el momento en el que “Connect 3” pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres muchachos regresan a su querido Camp Rock para descubrir al próximo gran talento".

“Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances”, agrega.

Camp Rock. Foto: Disney+.

“Los nuevos campistas de Camp Rock incluyen a la audaz y decidida Sage y a su relajado hermano Desi, la prodigio del violonchelo Rosie, el baterista Cliff, la reina de la coreografía Callie, la intimidante influencer Madison y el joven malo del campamento Fletch”, expresa.

Elenco de “Camp Rock 3”

Un nuevo elenco de grandes actores se une a “Camp Rock 3”, entre ellas:

Liamani Segura como “Sage”

Malachi Barton como “Fletch”

Lumi Pollack como “Rosie”

Hudson Stone como “Desi”

Casey Trotter como “Cliff”

Brooklynn Pitts como “Callie”

Ava Jean como “Madison”

Camp Rock. Foto: Disney+.

Por su parte, Joe Jonas volverá a tener el personaje de “Shane Gray”, Nick el de “Nate Gray” y Kevin volverá a interpretar a “Jason Gray”, volviendo con apariciones especiales como los miembros de la banda ficticia “Connect 3”. También vuelve a “Camp Rock 3” María Canals-Barrera como “Connie” y Sherry Cola se une con el papel de “Lark”.

“Camp Rock es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, historias llenas de energía y personajes que viven en el corazón de los fans hasta el día de hoy”, expresó Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television. ”Traerla de vuelta con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento que cierra un ciclo, y estamos ansiosos por reintroducir este mundo a una nueva generación”, expresó.