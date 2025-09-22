El desesperado pedido de Camilota por la salud de Thiago Medina tras un nuevo parte médico: “Necesitamos rodearlo de fe”

La hermana del exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para pedir que se refuercen las cadenas de oración.

Thiago de Gran Hermano. Foto: NA.

Camilota volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre la salud de su hermano Thiago Medina, que sigue internado en Moreno, y pidió que se refuercen las cadenas de oración.

“Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y esperanza especialmente por sus pulmones, para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en este momento”, compartió Camila en su Instagram.

“Queremos pedirles desde lo más profundo del corazón que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina”, agregó en el mensaje.

El pedido de Camilota. Foto: Instagram.

Luego remarcó que “cada palabra, cada pensamiento positivo y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que juntos podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.

Nuevo parte médico de Thiago Medina

Este lunes Daniela Celis compartió un nuevo comunicado para dar detalles sobre su salud.

“El día de hoy, Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión”, explicó la exparticipante de Gran Hermano.

“Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos. Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología”, detalló.

Además, la influencer contó que “hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen, pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

Daniela Celis recordó a Thiago Medina con un emotivo video en el Día de la Primavera

Daniela Celis recordó a su ex pareja Thiago Medina con un emotivo video de hace un año y pidió a Dios por su pronta recuperación.

El ex Gran Hermano se encuentra peleando por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, tras protagonizar un violento choque con su moto el pasado viernes 12 de septiembre.

A través de sus historias de Instagram, la mediática publicó un video de Thiago ingresando a la casa que compartían cuando eran pareja con un gran ramo de flores amarillas para ella y dos para sus hijas Aimé y Laia.

El recuerdo de Daniela Celis.

Sobre él escribió: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre. Te lo imploro”. “Un día como hoy, el año pasado”, agregó sobre el momento que compartió con sus seguidores de cuando eran pareja.