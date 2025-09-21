Una nueva historia de Instagram de Daniela Celis revelo cómo está Thiago Medina y cuál es su órgano “más afectado”

La expareja de Thiago actualizó su estado de salud tras el choque que sufrió con su moto. Todos los detalles, en la nota.

Thiago Medina. Foto: Instagram/thi4go_km

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. La información compartida por Daniela Celis y sus familiares detalla un complejo cuadro de salud: está estable, con asistencia respiratoria y sus pulmones son el órgano más comprometido.

La salud del exparticipante de Gran Hermano sigue siendo delicada tras el violento choque con su moto. Su expareja compartió en redes sociales una nueva actualización, confirmando que Thiago se encuentra sedado y sin necesidad de drogas para la presión. También reveló que su evolución es “un día a día”.

Thiago Medina. Foto: Instagram

“Pedimos sanación del cielo para que mejoren” sus pulmones, escribió Daniela en un comunicado difundido en sus historias.

La cirugía de tórax y abdomen a la que fue sometido previamente “viene evolucionando de forma positiva”, pero se espera que Thiago deba ser nuevamente intervenido con una cirugía torácica y una fibrobroncoscopia. Previamente, fue operado para extirparle el bazo. También presenta afectación en el hígado y varias costillas rotas.

La actualización de Daniela Celis respecto al estado de salud de Thiago Medina. Foto: Instagram @danielacelis01

Ante el delicado estado, Daniela Celis reiteró el pedido de una cadena de oración por la recuperación de Thiago Agustín Medina.

Camilota reveló el tierno gesto que tuvo Thiago Medina antes de su grave accidente

Días atrás Camilota contó al aire de Puro Show que su hermano Thiago Medina, antes del accidente con su moto, había tenido un gran gesto con ella. Según contó totalmente conmovida, el ex Gran Hermano la había invitado al taller de autoayuda donde él asiste ya que la había visto algo “deprimida”.

“Yo le agradezco un montón porque él pensó en mí. Si yo no hubiera pasado por ese taller, hoy no estaría acá de pie fortalecida”, explicó la joven y remarcó que gracias a su hermano puede atravesar este momento complicado.

Camila y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Además, en su relato, Camilota contó que Thiago se dio cuenta de su estado de salud mental porque convivieron juntos dos meses en una casa que estaban alquilando. “Yo estaba muy deprimida y él me invitó al taller. Me decía: ‘Te va a servir, tenés que salir. Vos le tenés miedo al éxito, ya tendrías tu casa y tu autito’”, agregó.

Sobre el tiempo que asistió al taller de autoayuda, Camilota reveló que le sirvió para superar los obstáculos y seguir adelante: “Me hizo bien, me cambió la mente en un montón de cosas”. “Empecé a sanar cosas que tenía adentro mío, que yo sola sabía”, remarcó la joven.