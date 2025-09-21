Nueva información sobre la salud de Thiago Medina a 24 horas de su cirugía torácica: qué dice el parte médico

Su hermana melliza Brisa publicó en historias de Instagram nueva información sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano, quien sufrió un grave accidente en moto.

Thiago de Gran Hermano. Foto: NA.

Este viernes por la mañana, a una semana de su accidente de moto, Thiago Medina fue operado y en las últimas horas su familia dio a conocer cómo sigue su salud.

Brisa, su hermana melliza, publicó una historia en su Instagram contando cómo avanza la salud del exparticipante de Gran Hermano, quien sigue internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“El parte médico indica que Thiago Agustín Medina se encuentra estable con pronóstico reservado y sigue evolucionando bien”, comenzó escribiendo Brisa en una historia de Instagram.

Nueva información sobre la salud de Thiago Medina. Foto: Instagram.

“Ya han pasado las 24 horas del postoperatorio”, explicó la joven, y agregó: “Les pedimos que sigan orando y pidiendo a Dios para que cada día siga mejorando”.

Antes de compartir ese comunicado, el padre de Thiago habló con DDM y dijo que “hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente, mañana o pasado nos den más información”.

Luego, según explicaron, en la intervención quirúrgica los médicos le reconstruyeron la parrilla costal Thiago Medina, ya que tenía ocho costillas fracturadas.

Thiago Medina. Foto: Instagram

Camilota reveló el tierno gesto que tuvo Thiago Medina antes de su grave accidente

Días atrás Camilota contó al aire de Puro Show que su hermano Thiago Medina, antes del accidente con su moto, había tenido un gran gesto con ella.

Según contó totalmente conmovida, el ex Gran Hermano la había invitado al taller de autoayuda donde él asiste ya que la había visto algo “deprimida”.

“Yo le agradezco un montón porque él pensó en mí. Si yo no hubiera pasado por ese taller, hoy no estaría acá de pie fortalecida”, explicó la joven y remarcó que gracias a su hermano puede atravesar este momento complicado.

Camilota y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Además, en su relato, Camilota contó que Thiago se dio cuenta de su estado de salud mental porque convivieron juntos dos meses en una casa que estaban alquilando. “Yo estaba muy deprimida y él me invitó al taller. Me decía: ‘Te va a servir, tenés que salir. Vos le tenés miedo al éxito, ya tendrías tu casa y tu autito’”, agregó.

Sobre el tiempo que asistió al taller de autoayuda, Camilota reveló que le sirvió para superar los obstáculos y seguir adelante: “Me hizo bien, me cambió la mente en un montón de cosas”. “Empecé a sanar cosas que tenía adentro mío, que yo sola sabía”, remarcó la joven.