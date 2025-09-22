“Estoy emocionada”: Pampita recuperó sus teléfonos con los videos de Blanquita tras el robo en su casa de Barrio Parque

La modelo se encontraba en España por motivos laborales cuando delincuentes ingresaron a robar en su mansión. Tras el hecho pidió públicamente recuperar los dispositivos, ya que contenían información de gran valor.

Pampita. Foto: Instagram.

Pampita sufrió un robo en su mansión ubicada en Barrio Parque mientras se encontraba de viaje en el exterior y pidió públicamente por el material en el celular que incluía fotos y videos de su hija Blanca Vicuña, que falleció en el año 2012.

En diálogo con el streaming La Casa, la modelo confirmó, muy emocionada, que ya tiene con ella los celulares donde guarda todo el material invaluable: “Encontraron los teléfonos. Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos, disculpen que estoy emocionada”, expresó.

Pampita recuperó sus teléfonos. Video: La Casa.

“Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos, era material que para mí era muy importante”, afirmó Pampita.

La modelo explicó que intentó descargar las fotos y los videos que guarda, pero no hubo manera: “Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargarlos. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar. Había una nube en esa época, en 2008, y esa nube se perdió porque me hackearon un mail”.

Robo a la casa de Pampita en Barrio Parque: analizan las cámaras de seguridad privadas y de la Ciudad

Los investigadores a cargo del caso por el brutal robo a la casa de la conductora Pampita en Barrio Parque analizan las cámaras de seguridad privadas y de la Ciudad de Buenos Aires para dar con los delincuentes, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

El robo ocurrió en las últimas horas, momentos en los que la modelo se encontraba en España por trabajo. Al regresar encontró su domicilio revuelto y la caja fuerte vacía, donde guardaba dinero, joyas y un celular de “mucho valor” debido a que allí tenía fotos de su hija Blanca, quien murió en 2012.

Pampita. Foto: Instagram/pampitaoficial

“La investigación está en marcha y hay secreto de sumario”, detallaron. Además, se supo que la causa inició por oficio, debido a que al momento del hecho Pampita estaba de viaje.

Aunque por el momento no se confirmó cómo ingresaron los ladrones a la vivienda, se estima que “habrían entrado por el patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril”.

Asimismo, existe la sospecha de que se haya planificado con anticipación el delito, debido a que las alarmas nunca sonaron y que un medidor de Edenor, que da a la calle, está cortado.