Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque: qué se llevaron los delincuentes

La modelo se encuentra en España por compromisos laborales. Las autoridades investigan el hecho para dar con los responsables.

Pampita. Foto: Instagram.

Este lunes se conoció la noticia de que Pampita sufrió un robo en su casa ubicada en Barrio Parque, mientras se encuentra de viaje en el exterior. La mansión, ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones que se fugaron con varios objetos de valor.

Según la información que trascendió, los delincuentes se llevaron dinero en efectivo de una caja fuerte y diversas joyas de valor. La ausencia de la modelo, que aún no se pronunció al respecto, habría sido aprovechada por los ladrones para cometer el robo.

Por su parte, las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.

Lujo, estilo y ubicación privilegiada

Desde enero de 2024, Pampita se mudó a esta residencia de lujo luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler. Se instaló en Barrio Parque, una de las zonas más elegantes y silenciosas de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por su arquitectura señorial, mansiones, jardines, calles arboladas y curvas.

La vivienda en cuestión es una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico.

El ambiente de living/comedor es abierto, integrando grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, brindando abundante luz natural.

El interior se destaca por pisos de mármol que atraviesan varios ambientes , habitaciones espaciosas, y una sala de juegos pensada para su dinámica familiar con sus cuatro hijos.

Mobiliario neutro, estética minimalista, y espacios bien ordenados para maximizar confort y estilo.

Barrio Parque es una zona tradicionalmente considerada tranquila, de seguridad reforzada y bajo perfil, aunque con inmuebles de altísimo valor que naturalmente los vuelven blanco atractivo para delincuentes.