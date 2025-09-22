Pampita habló tras el robo que sufrió en su mansión: “Se llevaron videos y fotos de un valor incalculable”

La modelo regresó al país ya que se encontraba en el exterior por compromisos laborales y habló con la prensa sobre el robo que sufrió: “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa?“.

Pampita

Pampita sufrió un robo en su mansión en Barrio Parque mientras se encontraba de viaje en el exterior por trabajo y, según trascendió, los delincuentes se llevaron varios objetos de valor y dinero en efectivo.

Ahora, la modelo, que llegó ayer por la noche al país, habló con la prensa sobre el robo y lamentó el hurto de un celular con fotos y videos de su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.

“Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos vídeos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí, todo lo demás... Es lo único. Y agradecerle a Dios, que fue lo único que pensé de estas horas, porque no estábamos ni nosotros, ni nadie de la gente que trabaja conmigo, así que podría haber sido un muy mal momento para todos”, expresó la modelo visiblemente afectada por lo sucedido.

Pampita en Ibiza Foto: @pampitaoficial

Sobre la investigación que se está llevando a cabo, Pampita solo pidió que se encuentren los celulares: “Solo decir que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema, pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado. Es la verdad”.

Pampita pidió que no enfoquen su casa: “Es peligroso”

Si bien dijo no tener hipótesis del robo, Pampita hizo referencia a su pedido de dejar de enfocar su casa en los medios, ya que se convierte en un lugar reconocible para muchas personas malintencionadas.

“¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso”, expresó. Por último, confesó que de momento no piensa en mudarse porque “pasaron muy pocas horas” del robo.