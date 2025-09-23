Alexis Mac Allister y Ailén Cova fueron papás: qué nombre eligieron para su bebé

El futbolista y la influencer se convirtieron en padres por primera vez. Según trascendió, las mamás de ambos viajaron este fin de semana a Europa para estar presentes en el parto.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Foto: Instagram.

Este martes Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez. La bebé, que iba a nacer dentro de unos días pero se adelantó la fecha de parto, se llama Alaia.

“Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia”, informó el periodista Guido Záffora, en la ‘TV Pública’.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Foto Instagram @ailencova

Este lunes el jugador de la Selección Argentina expresó en un posteo que no iba a asistir a la ceremonia del Balón de Oro por cuestiones personales: “No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”, expresó.

Las madres del futbolista y la influencer viajaron durante el fin de semana a Europa para estar presentes en el momento del nacimiento de la primera hija de la pareja.

¿Cómo comenzó la relación entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova?

La relación entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova empezó poco después de que el futbolista pusiera fin, en diciembre de 2022, a su relación de cinco años con Camila Mayan. Según trascendió, el futbolista y Ailén se conocían desde la infancia, lo que habría facilitado la cercanía entre ellos tras la separación.

En los primeros meses del 2023 comenzaron a circular rumores de un romance, que se confirmaron cuando aparecieron fotos de ambos juntos. Luego, en marzo comenzaron a mostrarse juntos en público y en mayo “blanquearon” oficialmente la relación asistiendo de la mano a eventos en público.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister. Foto: Instagram.

El comienzo de la relación estuvo en el centro de la polémica ya que se señaló que Ailén Cova era amiga de la infancia de Camila Mayan y que, incluso, compartían un vínculo cercano, lo que generó comentarios sobre una supuesta traición.

Además, algunos medios sugirieron que la relación entre Alexis y Ailén pudo haber comenzado cuando él todavía estaba en pareja, aunque ninguno de los protagonistas confirmó esa versión.