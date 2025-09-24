Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija Alaia en redes: las tiernas postales

La influencer y el futbolista se convirtieron en padres por primera vez y mostraron a su bebé en las redes.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova tuvieron su primera hija Alaia y la presentaron con un emotivo posteo en redes. Si bien el parto estaba programado para el 26 de septiembre, la influencer comenzó con el trabajo de parto antes de lo pactado.

La bebé nació el 22 de septiembre en Inglaterra, luego de un duro trabajo de parto de parte de Cova y que ocurrió con la presencia de su familia que viajo desde Argentina.

“Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribió el futbolista junto a unas tiernas postales de la bebé.

En otra parte, Mac Allister le agradeció a su pareja por convertirlo en padre: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”.

¿Cómo comenzó la relación entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova?

La relación entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova empezó poco después de que el futbolista pusiera fin, en diciembre de 2022, a su relación de cinco años con Camila Mayan. Según trascendió, el futbolista y Ailén se conocían desde la infancia, lo que habría facilitado la cercanía entre ellos tras la separación.

En los primeros meses del 2023 comenzaron a circular rumores de un romance, que se confirmaron cuando aparecieron fotos de ambos juntos. Luego, en marzo comenzaron a mostrarse juntos en público y en mayo “blanquearon” oficialmente la relación asistiendo de la mano a eventos en público.

El comienzo de la relación estuvo en el centro de la polémica ya que se señaló que Ailén Cova era amiga de la infancia de Camila Mayan y que, incluso, compartían un vínculo cercano, lo que generó comentarios sobre una supuesta traición.

Además, algunos medios sugirieron que la relación entre Alexis y Ailén pudo haber comenzado cuando él todavía estaba en pareja, aunque ninguno de los protagonistas confirmó esa versión.