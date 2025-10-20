Jürgen Klopp instaló la polémica con una fuerte declaración sobre la Argentina: “Creció en una casa sin ventanas”

El ex técnico de Liverpool, que actualmente trabaja como Director Global de Fútbol de la red de clubes de Red Bull, reveló en un podcast que no trataba por igual a todos sus futbolistas, ya que algunos de ellos no tenían las mismas ventajas que los europeos.

Jürgen Klopp y Alexis Mac Allister, durante su etapa en Liverpool. Foto: Reuters (Carl Recine)

Durante una entrevista en el podcast ‘Diary of a CEO’, el prestigioso técnico alemán, Jürgen Klopp, aseguró que “crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich”.

“Lo que me encantaba de los equipos de fútbol es que yo los trataba, un 50% del tiempo a todos por igual, y el otro 50% según lo que cada uno necesitara, pero siempre frente a los demás compañeros”, declaró Klopp.

En sintonía, el DT de 58 años instaló la polémica con un comentario sobre la Argentina: “Eso para que los después no pudieran decir: ‘¿Por qué me tratás así? A él nunca le dirías eso’. No, claro, porque él es de Argentina, creció en una casa sin ventanas, y vos sos de Múnich, donde todo estaba bien”.

Jürgen Klopp y Alexis Mac Allister, durante su etapa en Liverpool. Foto: Reuters (Toby Melville)

Y continuó: “¿Querés que te trate igual que a él? ¿De verdad? Traer a toda esta gente de distintas partes del mundo y esperar que todos reaccionen igual… es imposible. Crecer en Alemania obviamente es distinto que crecer en Senegal... es diferente”.

Por último, Klopp aclaró que hay reglas básicas que todos deben cumplir: “Después todos estamos juntos en el vestuario, y alguien dice: ‘Bueno, esta es la regla para todos’. Y sí, claro, hay cosas básicas: llegar a tiempo, cumplir con lo fácil y todo eso”.

En su carrera como técnico, el alemán dirigió a solo tres argentinos: los delanteros Lucas Barrios y Diego Klimowicz en Borussia Dortmund (Alemania) y al mediocampista Alexis Mac Allister, en su última experiencia en Liverpool.

Jürgen Klopp y su vínculo con la Fórmula 1

A fines de 2024, Helmut Marko, asesor de Red Bull en la Fórmula 1, expresó su deseo de sumar a Klopp al equipo de carreras: “Me encantaría que estuviera involucrado con los pilotos. Su experiencia y liderazgo podrían ser fundamentales. Es un gran motivador”.

Jürgen Klopp ganó 8 títulos como técnico de Liverpool.

Jürgen, quien ganó ocho títulos en Liverpool, se desempeña como Director Global de Fútbol de la red de clubes de Red Bull, entre los que están: RB Leipzig (Alemania), RB Salzburgo (Austria) y RB Bragantino (Brasil).