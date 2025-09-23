Una comedia LGBT para toda la familia: la serie de tan solo 10 episodios furor en Disney+

Un grupo de amigos deciden pasar sus años dorados viviendo juntos en Palm Springs tras una muerte inesperada. Mirá el tráiler.

Jóvenes de medio siglo, serie. Foto: Disney+

Disney+ estrenó meses atrás una de las series más vistas de la plataforma y recomendada por los usuarios. Creada por Max Mutchnick y David Kohan, y del productor ejecutivo Ryan Murphy, con solo 10 episodios supo como atraer a los espectadores con su divertida historia.

Se trata de “Jóvenes de medio siglo”, una serie que sigue a tres mejores amigos gays que, tras una muerte inesperada, deciden pasar sus años dorados viviendo juntos en Palm Springs, donde uno de ellos vive con su madre.

Además, como una familia elegida y armada por ellos mismos, demuestran que, sin importar lo difícil que se pongan las cosas, siempre habrá alguien cerca para recordar que tal vez lo mejor sería hacerse un rejuvenecimiento facial.

Elenco de “Jóvenes de medio siglo”

La comedia cuenta con un elenco que incluye a:

Nathan Lane como Bunny Schneiderman

Matt Bomer como Jerry Frank

Nathan Lee Graham como Arthur

Linda Lavin como Sybil Schneiderman, la madre de Bunny

Además participan como invitados especiales Pamela Adlon, Vanessa Bayer, Kimberly Coles, Jesse Tyler Ferguson, Judd Hirsch, Richard Kind, Stephanie Koenig, Billie Lourd, Esther Moon Wu, Jaime Moyer, Cheri Oteri, Rhea Perlman, Zane Phillips, entre otros.

Fuga, crimen y un pasado oscuro: de qué trata el nuevo thriller de Disney+ protagonizado por Samara Weaving

Uno de los recientes estrenos de Disney+, la película “Velocidad salvaje”, se convirtió en una de las más vistas de la plataforma por la intensidad que maneja y por contar con un elenco de lujo.

La película sigue los pasos de quien fue, en su adolescencia, la conductora de escape de unos delincuentes. La joven se reencuentra con su pasado oscuro cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvarle la vida a su exnovio que no es nada fiable.

Velocidad Salvaje, película. Foto: Zac Popik

El filme fue filmado principalmente en localidades del estado de Ohio, incluyendo Sandusky, Euclid y las ciudades de Cleveland y Toledo, donde los ciudadanos recibieron al equipo de rodaje con los brazos abiertos.

En “Velocidad salvaje”, quienes conozcan Cleveland, descubrirán locaciones emblemáticas de la ciudad como Ohio City Brew Stop, Dunlap’s Corner Bar, Superior Restaurant, Marsha’s Soul Food Café y el Tri-C Metro Campus.