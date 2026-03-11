New Amsterdam Foto: Disney+

Las series de médicos tienen un atractivo muy particular y, por alguna razón, suelen convertirse rápidamente en las favoritas de los espectadores. Será por su drama, interés en la ciencia o simplemente por su historia, pero lo cierto es que hay una producción en Disney+ que rompe todos los esquemas.

Estamos hablando de la serie “New Amsterdam”, un drama que combina la emoción y la mirada social sin perder el ritmo. Con casos médicos que interpelan al espectador y vínculos estrechos en cada episodio, se volvió rápidamente viral, ubicándose entre las preferidas y reavivando el interés por historias que ponen a las personas en el centro.

Y más allá de los casos médicos extraños o sin resolver, lo cierto es que propone una mirada humana sobre el trabajo en el hospital, los conflictos éticos y morales de los médicos y hasta las decisiones difíciles de trabajar bajo presión. El resultado: una ficción accesible para todo el mundo, con capítulos intensos y equilibrados.

New Amsterdam

De qué trata “New Amsterdam”

Ambientada en un hospital público de Nueva York, la trama sigue a Max Goodwin, un idealista y carismático director médico que llega decidido a romper con la burocracia hospitalaria para poner a los pacientes en primer lugar.

New Amsterdam Foto: Disney+

Protagonizada por Ryan Eggold, junto a un elenco destacado que incluye a Freema Agyeman y Janet Montgomery, la serie se destaca por su capacidad para combinar historias médicas intensas con profundos vínculos emocionales entre los profesionales de la salud y la comunidad a la que atienden.

A lo largo de sus episodios, “New Amsterdam” aborda temáticas de gran actualidad como el acceso desigual a la atención médica, la falta de cobertura, los desafíos de la migración y la importancia de la salud mental. Todo esto se presenta con una narrativa emocional que conecta con el espectador desde el primer capítulo.

New Amsterdam Foto: Disney+

Con un ritmo ágil y una estructura que alterna entre casos autoconclusivos y arcos argumentales más complejos, la serie es ideal tanto para maratonear como para seguir de cerca la evolución personal y profesional de sus protagonistas.