La serie con 6 temporadas que es una de las mejores historias de Disney+.

Las series emotivas son las favoritas de los espectadores y, si se trata de dramas, hay una producción en particular que atrapó a todo el mundo. Se trata de “This Is Us”, considerada por muchos críticos y fanáticos como una de las mejores series dramáticas de los últimos años y disponible en Disney+.

Con seis temporadas, más de 100 episodios y una historia familiar profunda, esta serie se convirtió en todo un fenómeno mundial por su forma de retratar las emociones, las relaciones interpersonales y los desafíos de la vida cotidiana.

This is Us, serie. Foto: NA.

La producción sigue la vida de la familia Pearson a lo largo de varias décadas. A través de saltos constantes entre el pasado y el presente, la trama reconstruye momentos clave de sus vidas y muestra cómo cada decisión influye en su historia. Los protagonistas son Milo Ventimiglia y Mandy Moore, quienes interpretan a Jack y Rebecca Pearson, una pareja que intenta construir una familia unida mientras enfrenta los desafíos de la vida.

La historia comienza en los años 80, cuando ambos se conocen, y avanza mostrando el crecimiento de sus hijos: Kevin, Kate y Randall, conocidos como “The Big Three”.

This is Us Foto: Disney +

“This Is Us”: un drama familiar perfectamente narrado

Uno de los rasgos más distintivos de “This Is Us” es su narrativa. La serie mezcla diferentes líneas temporales para mostrar cómo se conectan las experiencias de cada personaje. A lo largo de los episodios el espectador puede ver a Kevin, Kate y Randall en sus propias luchas personales, sus relaciones y los conflictos que atraviesan mientras intentan encontrar su lugar en el mundo.

La serie cuenta con 6 temporadas y 106 episodios, emitidos entre 2016 y 2022. A diferencia de muchas producciones largas, logró mantener una calidad narrativa sólida durante todo su recorrido. Cada temporada profundiza en la historia de los personajes y suma nuevos momentos emotivos que lograron conquistar a millones de espectadores.