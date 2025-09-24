La salud de Thiago Medina: hubo reunión de profesionales para evaluar su estado crítico y se conoció el último parte médico

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informó nuevos detalles sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sufrió un grave accidente con su moto el pasado viernes 12 de septiembre alrededor de las 19:50 horas que lo dejó en terapia intensiva.

El choque ocurrió contra un vehículo sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia en Francisco Álvarez. Desde ese momento, los familiares del joven de 21 años, que se encuentran totalmente consternados por la situación y piden cadenas de oración ya que Thiago está peleando por su vida. Con el correr de los días, al joven le extirparon el bazo, le realizaron una cirugía torácica tras presentar varias costillas rotas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado.

Ahora hay un nuevo parte médico de Thiago Medina que informa lo siguiente: “El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días”.

Thiago Medina en Gran Hermano 2022. Foto: Telefe.

“En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, continúa en el mensaje que envió el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La preocupación de los familiares es porque sus dos pulmones se encuentran comprometidos: “En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje”.

El desesperado pedido de Camilota. Video: Instagram.

“Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”, concluye el último comunicado.