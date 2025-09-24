Empeoró la salud de Thiago Medina: el desesperado pedido de Daniela Celis y Camilota

El exparticipante de Gran Hermano 2022 se encuentra internado en terapia intensiva luego de protagonizar un dramático accidente con su moto.

Thiago Medina en Gran Hermano 2022. Foto: captura video Telefe.

En las últimas horas Daniela Celis y Camilota utilizaron sus redes sociales para realizar un desesperado pedido tras complicaciones en la salud de Thiago Medina.

A través de sus historias de Instagram, Daniela informó sobre la descompensación de su expareja y mencionó que el órgano más afectado son sus pulmones.

“Cadena de oración. Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación”, pidió.

El desesperado pedido de Daniela Celis. Foto: Instagram.

Y sumó: “Confiamos en que la fe mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento”.

Por otra parte, Camilota también se mostró muy afectada por la situación y pidió a sus seguidores que oren por su hermano: “Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro”.

El desesperado pedido de Camilota. Video: Instagram.

Thiago Medina se encuentra peleando por su vida en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras protagonizar un violento choque con su moto que le dejó fracturas costales y daño pulmonar grave.

La familia de Thiago Medina le envió un contundente mensaje al hombre que lo chocó al exparticipante de Gran Hermano

Días atrás trascendió que el hombre que chocó a Thiago Medina el pasado viernes se siente muy culpable y “no puede dormir”.

En ese sentido, desde el programa A la Barbarossa les preguntaron a los hermanos del streamer cuál sería su reacción si el conductor del vehículo quisiera acercarse a la familia. “Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá”, expresó uno de los familiares de Thiago.

“Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”, dijo el joven desde un lugar de compresión.