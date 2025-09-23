Nueva información sobre la salud de Thiago Medina: “Les pedimos más que nunca que sigan orando por él”

El exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente con su moto que lo dejó en terapia intensiva.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Daniela Celis, la expareja de Thiago Medina y mamá de sus hijas, informó en sus historias de Instagram que el exparticipante de Gran Hermano atraviesa un “episodio de injuria pulmonar” a más de dos semanas de su internación.

“Thiago actualmente atraviesa un episodio de injuria pulmonar y se encuentra bajo tratamiento antibiótico. Por el momento, no requiere medicación para mantener la presión arterial”, expresó Daniela celis.

Nuevo parte de Thiago Medina. Foto: Instagram.

Luego, agregó: “La atelectasia fue resuelta mediante kinesioterapia. El pronóstico continúa siendo reservado. Les pedimos más que nunca fuerzas y que sigan orando por él”.

Qué es atelectasia, la complicación pulmonar que sufrió Thiago Medina

La atelectasia es el colapso de los alvéolos, los sacos de aire que ayudan al intercambio de oxígeno en los pulmones, según la definición de Johns Hopkins Medicine. El problema que puede producir son complicaciones en la oxigenación de la sangre, ya que impide que el tejido pulmonar se expanda correctamente.

Esta complicación puede presentar de dos maneras: obstructiva y no obstructiva. La primera puede darse por bloqueos internos, como pueden ser mocos. La otra, en cambio, tiene que ver con motivos externos como un neumotórax, por ejemplo.

Thiago Medina. Foto: Instagram

Desde que fue internado, Thiago Medina pelea por su vida. El cuadro se dio producto de un fuerte choque de tránsito, mientras viajaba en su moto en Moreno. Desde que fue ingresado, se mantiene en terapia intensiva y su familia pide por cadena de oración, mientras aguardan por mejoras en su estado de salud.