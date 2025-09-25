Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa: “Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”

El conductor debutó en streaming con su programa “Estamos de paso” y contó que terminó su relación con la modelo peruana. Qué pasó.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Foto: Instagram @milett.

El debut de Marcelo Tinelli en el streaming dio de qué hablar luego de confirmar su separación con Milett Figueroa tras una relación de dos años.

Días atrás comenzaron los rumores de que la pareja ya había terminado hace un tiempo, pero que mantenían las apariencias para no “spoilear” el final de la segunda temporada de “Los Tinelli”. Sin embargo, el propio conductor desmintió que fuera así.

Al terminar el programa de streaming Estamos de paso, Tinelli se tomó unos minutos para hablar de su vida sentimental: “Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”, reveló.

Marcelo Tinelli confirmo su separación de Milett Figueroa. Video: Estamos de Paso.

Ante la sorpresa de su panel, comentó: “Sí. Yo estoy bien, y le mando un beso a ella que también está muy bien”.

“Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, se sinceró.

“La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente. Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú ‘muchas gracias’ y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, cerró.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en el Bailando. Foto: Twitter/@elbailandookay

El festejo de cumpleaños de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli cumplió 65 años en abril y lo festejó con todos sus allegados. “¡Me encantaría que acompañes a celebrarlo juntos!”, expresó el conductor de TV en la tarjeta de invitación que envió.

Cabe recordar que el conductor eligió Trade Sky Bar para llevar a cabo su mega fiesta, un sitio ubicado en el microcentro porteño. Antes de que empiece el evento y lleguen los invitados, Tinelli bajó y saludó a la prensa que estaba en la puerta del lugar.

Festejo de cumpleaños de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram.

Con una notable felicidad, el conductor posó junto a su pareja Milett Figueroa y no faltó el beso apasionado que captaron las cámaras, aunque en la actualidad la relación terminó.

Entre los famosos presentes se encontraban Pamela David, Daniel Vila, Agustina Casanova, Lautaro Mauro, Yanina Latorre, Federico Hoppe, Maca Rinaldi y Fabián Scoltore, entre otros.