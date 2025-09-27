“Amores materialistas”, de Pedro Pascal y Dakota Johnson ya está disponible en streaming: dónde se puede ver

El nuevo drama romántico que reúne a las mejores estrellas del cine en un triángulo amoroso conquistó la taquilla en todos los cines del mundo.

Amores Materialistas Foto: HBO MAX

“Amores materialistas” es la película que reúne a Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans en un moderno triángulo amoroso, que llamó enseguida la atención de los espectadores que pronto hicieron a este film como el más sonado del año. Esta historia dividió a la crítica, pero emocionó a miles.

Ahora, tras el fenómeno que fue “Vidas Pasadas”, nominada al óscar y aclamada por el público, la nueva película de la directora y guionista Celine Song vuelve a sumergirse en los laberintos del amor moderno, en su segunda película producida por A24.

La película llegó a los cines el pasado 31 de julio a la Argentina con una gran expectativa por parte del público y la prensa y, aunque recibió opiniones divididas, es uno de los estrenos más taquilleros del año. Ahora, esta historia de emociones y decisiones importantes podrá verse en HBO Max.

De qué trata “Amores materialistas”

Lucy (Dakota Johnson) es una exitosa casamentera, especializada en conectar personas que sueñan con llegar al altar. En una de sus citas profesionales conoce a Harry (Pedro Pascal), un hombre atento, generoso y aparentemente ideal: todo lo que Lucy busca para sus clientes y quizá, para ella también.

Pero cuando su ex, John (Chris Evans), reaparece inesperadamente en su vida, Lucy se enfrenta a una encrucijada emocional que la obliga a repensar qué significa realmente el amor, más allá de las apariencias, el confort o las expectativas sociales.

Con diálogos intensos, escenas cargadas de emoción y la inconfundible atmósfera neoyorquina como telón de fondo, “Amores materialistas” aborda temas como el compromiso, los vínculos reales, el deseo y la complejidad de las relaciones en la era actual.

Con una duración de 117 minutos y una calificación para mayores de 13 años, es ideal para una noche de cine en casa cargada de emociones, preguntas existenciales y amores contemporáneos.