Homo Argentum llega al streaming: confirman fecha y por dónde ver lo nuevo de Guillermo Francella

La película argentina fue un fenómeno de taquilla en cines y ya tiene todo preparado para llegar a una de las plataformas favoritas de todos.

Los distintos personajes de Guillermo Francella en HOMO ARGENTUM. Foto: Star+

Homo Argentum, lo último de Mariano Cohn y Gastón Duprat que protagonizó Guillermo Francella, se consolidó como uno de los grandes éxitos en los cines. Si bien el debate aún permanece, se trató del film más taquillero del 2025 y ya se conoció cuándo aterrizará en la plataforma de Disney+: el próximo 19 de diciembre.

El filme primero se estrenó simultáneamente en Argentina, Chile y Uruguay el 14 de agosto, y generó gran interés entre el público. Luego, la expansión de la película alcanzó a Paraguay, Perú el 23 de septiembre, Ecuador el 16 de octubre y Brasil el 20 de noviembre.

Mientras tanto, “Homo Argentum” sigue en cartelera en las salas de Argentina, permitiendo que el público nacional siga disfrutando de esta producción que pronto tendrá su desembarco en el streaming.

De qué se trata “Homo Argentum”

Guillermo Francella tiene distintos personajes en la película entre los cuales se encuentran un director de cine reconocido a nivel internacional, un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media, un multimillonario, un cura villero, un hombre tatuado, un vendedor de autos con un cliente acosador y un guardia de seguridad.

“Homo Argentum” remite a películas como “Los Monstruos”, “Un burgués pequeño, pequeño”, “Los desconocidos de siempre” o “Los nuevos monstruos”, entre otras joyas de la comedia italiana, de la que el actor y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que son el sello distintivo de la filmografía de los directores.

Algunos personajes de Guillermo Francella en “Homo Argentum”

