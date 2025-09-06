La película más premiada de los últimos Oscar llegó a HBO Max: está basada en hechos reales y cuenta con actuaciones de otro nivel

Dirigida por Sean Baker, esta aclamada cinta tiene cinco premios y fue la favorita de todos en el cine.

Anora, la ganadora del Oscar 2025 a mejor película. Foto X @PabloPlanovsky

HBO Max renovó su catálogo y sumó una de las películas más aclamadas del año, que no solamente fue de las más vistas del cine en el verano, sino que además es dueña de cinco premios Oscar. Estamos hablando de “Anora”, el filme de Sean Baker, una de las mejores puntuadas por la crítica especializada.

Esta película se llevó los galardones más codiciados, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Guión Original y Mejor Edición. Protagonizada por Mikey Madison —reconocida por su papel en Scream—, la cinta narra una historia inspirada en hechos reales que conmovió tanto al público como a la crítica.

Anora, la ganadora del Oscar 2025 a mejor película. Foto X @levmauc

La historia sigue la vida de Anora Mikheeva (Ani), una joven trabajadora sexual rusa que vive en Brighton Beach, Brooklyn. Su vida da un giro inesperado al conocer a Iván Zakharov (Vanya), hijo de un poderoso oligarca ruso.

De qué se trata “Anora”, la ganadora del Oscar

La película se desata verdaderamente cuando después de un encuentro casual , la relación de Anora e Iván evoluciona rápidamente en un intenso noviazgo, y la pareja decide casarse en Las Vegas. Allí, el conflicto se desata cuando los padres de Vanya viajan desde Rusia a Estados Unidos con el objetivo de anular el matrimonio.

La tensión en toda la película lleva al espectador a plantearse qué es más fuerte: el amor genuino, o los intereses de poder. Cargada de emoción y tristeza, esta película es un fuerte reflejo de una situación marginal llevada al extremo.

El elenco está protagonizado por Mikey Madison, Yura Borisov, Mark Eydelshteyn, Luna Sofía Miranda y Ella Rubin.

Con una mirada cruda y humana, este aclamado filme combina el realismo característico de Baker con una narrativa intensa que aborda temas como la desigualdad social, la libertad individual y los límites del poder familiar. Ya disponible en HBO Max, Anora se posiciona como uno de los estrenos más relevantes del año en la plataforma.