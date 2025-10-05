Escondido en el streaming: de qué se trata el exitoso k-drama de HBO Max basado en una película de Zac Efron
Entre los exitosos K-dramas que son furor actualmente, HBO Max incluye en su catálogo una serie inspirada en “17 Otra vez”, la película protagonizada por Zac Efron.
A diferencia del clásico filme de Efron, esta versión coreana se llama “18 Otra vez” y se convirtió en un éxito entre los adolescentes y fanáticos de las series coreanas.
De qué trata “18 Otra vez”, la serie escondida en HBO Max
“Mientras lidia con el embarazo inesperado de su esposa y un posible divorcio, un hombre de mediana edad repentinamente regresa a su cuerpo de 18 años”, es la sinopsis oficial de la plataforma.
La historia cuenta la vida de Hong Dae-young, un hombre de 37 años que siente que su vida se está yendo a pique. Su matrimonio está por terminar, no tiene trabajo y sus hijos adolescentes lo ignoran. Sin embargo, un día se despierta en el cuerpo de un adolescente de 18 años.
La nueva identidad es Go Woo-young y nadie sospecha de quién es. Vuelve a otra época y comienza a vivir la vida desde otro ángulo.
Elenco de “18 Otra vez”
- Ryeoun como Hong Shi-woo
- Roh Jeong-eui como Hong Shi-ah
- Hwang In-yeop como Goo Ja-sung
- Lee Do-hyun como Go Woo-young
- Yoon Hang Syun como Hong Dae-young
- Wi Ha-Joon como Ye Ji-Hoon
