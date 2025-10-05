Escondido en el streaming: de qué se trata el exitoso k-drama de HBO Max basado en una película de Zac Efron

Esta versión se convirtió en un éxito entre los adolescentes y fanáticos de las series coreanas. Mirá el tráiler.

Entre los exitosos K-dramas que son furor actualmente, HBO Max incluye en su catálogo una serie inspirada en “17 Otra vez”, la película protagonizada por Zac Efron.

A diferencia del clásico filme de Efron, esta versión coreana se llama “18 Otra vez” y se convirtió en un éxito entre los adolescentes y fanáticos de las series coreanas.

De qué trata “18 Otra vez”, la serie escondida en HBO Max

“Mientras lidia con el embarazo inesperado de su esposa y un posible divorcio, un hombre de mediana edad repentinamente regresa a su cuerpo de 18 años”, es la sinopsis oficial de la plataforma.

La historia cuenta la vida de Hong Dae-young, un hombre de 37 años que siente que su vida se está yendo a pique. Su matrimonio está por terminar, no tiene trabajo y sus hijos adolescentes lo ignoran. Sin embargo, un día se despierta en el cuerpo de un adolescente de 18 años.

La nueva identidad es Go Woo-young y nadie sospecha de quién es. Vuelve a otra época y comienza a vivir la vida desde otro ángulo.

Elenco de “18 Otra vez”

Ryeoun como Hong Shi-woo

Roh Jeong-eui como Hong Shi-ah

Hwang In-yeop como Goo Ja-sung

Lee Do-hyun como Go Woo-young

Yoon Hang Syun como Hong Dae-young

Wi Ha-Joon como Ye Ji-Hoon

