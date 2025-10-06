Daniela Celis contó que Thiago Medina no se acuerda del accidente: “No es consciente de la magnitud y la gravedad”

El exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente con su moto y se encuentra internado hace tres semanas, aunque ya logró salir de la zona crítica.

Thiago y Daniela, ex participantes de Gran Hermano. Foto: NA.

Thiago Medina tuvo una gran recuperación en las últimas horas tras permanecer por varias semanas en terapia intensiva y Daniela Celis se mostró muy contenta al respecto.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente con su moto y se encuentra internado hace tres semanas. Su situación fue crítica, pero finalmente logró salir del cuadro de gravedad y hasta pudo hablar por videollamada con sus hijas.

“Siento que él todavía no es consciente de la magnitud y la gravedad que fue el accidente, de hecho, él no se acuerda todo, no se acuerda cómo fue el accidente”, explicó la modelo en el streaming Luzu TV.

Daniela Celis contó detalles sobre la salud de Thiago Medina. Video: Patria y Familia.

Además, Daniela Celis contó que, de a poco y con ayuda psicológica, le irán respondiendo todas las preguntas que vaya teniendo sobre lo que le sucedió.

“Entendemos también que el cerebro hace como un bloqueo a los traumas y entonces también es como construir todo de a poco, también de a poco se está dando cuenta su diagnóstico, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasó, que le duele la espalda, que de repente le duele la panza, entonces también es parte de darle la información, pero de a poco”, detalló la influencer.

“Hoy, por ejemplo, estuvo viendo televisión. Me llama a la mañana y me dice ‘estoy en Telefe Noticias’ y yo cómo le digo ‘estuviste 23 días en todos los canales, no solo en Telefe Noticias’. Es de a poco la información que le estamos dando, para que tampoco sea mucho”, explicó Daniela Celis.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas. Foto: Instagram.

Daniela Celis contó que Thiago Medina pudo hablar con sus hijas

Daniela Celis publicó un video en su cuenta de Instagram para comunicar el increíble avance de su expareja y padre de sus hijas, Thiago Medina, a tres semanas del fuerte accidente que tuvo con su moto.

Tras hacer la peregrinación a Luján para agradecer por la recuperación de Thiago, contó que ya pudo hablar con sus hijas.

Daniela Celis contó que Thiago Medina pudo hablar con sus hijas. Video: Instagram.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro, ustedes y todos los profesionales que Dios puso sus manos para que se topen con Thiago. Estoy muy contenta”, dijo Celis en el video que publicó en Instagram.

“Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices”, agregó Daniela. “Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes”, concluyó la influencer.