Mejora la salud de Thiago Medina: las buenas noticias del último parte médico

El ex Gran Hermano sigue evolucionando tras haber padecido un fuerte accidente en su moto el pasado 12 de septiembre.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Thiago Medina continua su recuperación tras haber sufrido un fuerte choque cuando viajaba en su moto, semanas atrás. En las últimas horas, se conoció un nuevo parte médico que trae buenas noticias para el ex participante de Gran Hermano y su familia.

La novedad es que el ex de Daniela Celis ya no necesita de asistencia respiratoria ni cuidados intensivos, tras casi tres semanas de pelear por su vida. El influencer permanece en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, Buenos Aires.

Thiago Medina. Foto: Instagram

Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 12 de septiembre, en Francisco Álvarez. A poco de cumplirse un mes, la familia respira aliviada por el momento.

Dora Agüero, directora ejecutiva del hospital, informó las novedades de la salud de Thiago Medina. “El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, detalló.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Además, sumó que “ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”.

Luego del fuerte accidente que padeció, el influencer fue atendido de urgencia, ya que su vida corría peligro.

“El cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemoneumotórax”, indicó Agüero sobre la situación en la llegada de Medina.

Thiago Medina. Foto: Telefe

El fuerte impacto a bordo de su moto le produjo distintas complicaciones, como costillas fracturadas, además de daños en el hígado, páncreas y bazo, órgano que fue retirado en una de las operaciones que le realizaron.

Daniela Celis peregrinó a Luján y le envió un mensaje a Thiago Medina

Daniela Celis se sumó este sábado a la edición 51 de la Peregrinación Juvenil a Luján y compartió varias historias en sus redes sociales.

La publicación de la ex Gran Hermano generó gran repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron el gesto de Daniela al sumarse a esta tradicional caminata religiosa, en el medio de la recuperación de Thiago Medina, su expareja y papá de sus dos hijas.

Daniela Celis se sumó a la Peregrinación a Luján. Foto: Instagram.

“Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, escribió la influencer, notablemente conmovida. Luego, agregó: “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”.