La emoción de Daniela Celis tras la mejora de Thiago Medina: “Los milagros existen”

Pestañela escribió en sus redes sociales tras la salida del padre de sus hijas de la terapia intensiva.

Daniela Celis y Thiago Medina. Foto: Instagram.

Daniela Celis se mostró emocionada por las buenas noticias que llegaron de Thiago Medina. El ex Gran Hermano tuvo notorias mejoras y el último parte médico advierte que dejó la terapia intensiva, tras semanas de pelear por su vida.

En este contexto, Pestañela acudió a sus redes sociales para compartir las buenas nuevas sobre el padre de sus hijas. “Los milagros existen. Solo tienen que creer y confiar”, detalló acerca de las novedades que llegaron desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Daniela Celis contó las novedades sobre la salud de Thiago Medina. Foto: Instagram

“Nos estalla el corazón de alegría. Después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando”, escribió a través de una historia de Instagram.

Además, agregó: “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”.

Thiago Medina y Daniela Celis. Foto: Instagram @gemelas.medinacelis

Y completó sobre los siguientes pasos en la recuperación de Thiago Medina: “Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él. Gracias a todos”.

El comunicado del hospital sobre la salud de Thiago Medina, ex Gran Hermano

Dora Agüero, directora ejecutiva del hospital, informó las novedades de la salud de Thiago Medina. “El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, detalló.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Además, sumó que “ya se alimenta por sus propios medios, recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”.

Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 12 de septiembre, en Francisco Álvarez. A poco de cumplirse un mes, la familia respira aliviada por el momento.